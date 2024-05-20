1 447 пензенцев получили путевки на санаторно-курортное лечение

20.05.2024 | 09:53

С начала года 1 447 жителей Пензенской области получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Об этом в понедельник, 20 мая, рассказали в региональном отделении Социального фонда РФ.

Речь идет о федеральных льготниках, к которым относятся люди с инвалидностью; ветераны боевых действий (в случае их смерти - члены их семей); участники Великой Отечественной войны; труженики тыла; награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»; пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

«Чтобы получить путевку, необходимо взять справку у лечащего врача о медицинских показаниях, затем подать заявление на портале госуслуг либо обратиться в клиентскую службу социального фонда или в МФЦ. Направления на санаторно-курортное лечение выдаются в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления. Профиль санатория будет соответствовать медицинским рекомендациям», - уточнили в отделении.

Для взрослых длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей - 21 день. Если инвалидность связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга, оно продлится от 24 до 42 дней.

«Путевки и бесплатный проезд к месту лечения и обратно предоставляются получателям ежемесячной денежной выплаты, которые сохранили набор социальных услуг в натуральном выражении, а не в виде денежной компенсации», - подчеркнули в Соцфонде.