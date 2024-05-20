Сетевое издание|18+|Понедельник|20 мая 2024|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

1 447 пензенцев получили путевки на санаторно-курортное лечение

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С начала года 1 447 жителей Пензенской области получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Об этом в понедельник, 20 мая, рассказали в региональном отделении Социального фонда РФ.

Речь идет о федеральных льготниках, к которым относятся люди с инвалидностью; ветераны боевых действий (в случае их смерти - члены их семей); участники Великой Отечественной войны; труженики тыла; награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»; пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

«Чтобы получить путевку, необходимо взять справку у лечащего врача о медицинских показаниях, затем подать заявление на портале госуслуг либо обратиться в клиентскую службу социального фонда или в МФЦ. Направления на санаторно-курортное лечение выдаются в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления. Профиль санатория будет соответствовать медицинским рекомендациям», - уточнили в отделении.

Для взрослых длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей - 21 день. Если инвалидность связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга, оно продлится от 24 до 42 дней.

«Путевки и бесплатный проезд к месту лечения и обратно предоставляются получателям ежемесячной денежной выплаты, которые сохранили набор социальных услуг в натуральном выражении, а не в виде денежной компенсации», - подчеркнули в Соцфонде.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте