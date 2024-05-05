«Грустное зрелище»: пензенец высказался об инсталляциях на 9 Мая

05.05.2024 | 13:54

Пензенец Михаил Д. посчитал, что городу пора заменить инсталляции на 9 Мая на новые. Существующие объекты «в ужасном состоянии».

Свое мнение горожанин высказал под постом в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

«Все инсталляции и арки в ужасном состоянии. Обшарпанные. Может хватит работать для галочки? Все-таки уважение к такому празднику должно быть? Грустное зрелище», - поделился точкой зрения Михаил.

На его обращение отреагировал представитель управления культуры города.

«Замену инсталляций и праздничных конструкций предполагается выполнить в рамках подготовки празднования юбилейной годовщины Победы», - сообщили мужчине.

Напомним, в 2024-м в стране празднуется 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, новые инсталляции пензенцы увидят в следующем году.

К празднику в областном центре планировалась установка 3 арочных конструкций «Звезда» и 1 - «Красная звезда», 74 структурных и 39 плоских композиций «Звезда», 2 шрифтовых инсталляций «1941-1945». Кроме того, предусматривался монтаж 6 флаговых композиций и 50 консолей в виде триколора на опорах линий электропередачи.

Эти работы оценивались в сумму 723 550 рублей.