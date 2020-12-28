Иван Белозерцев поделился рабочими планами на праздники

28.12.2020 | 15:47

На итоговой пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 28 декабря, губернатор Иван Белозерцев рассказал, сколько праздничных дней будет в его рабочем графике.

«Я каждый день буду выходить на работу, но мы не будем планировать больших мероприятий», - объяснил он.

Глава региона отметил, что и муниципальным образованиям дал команду не проводить заседаний без необходимости.

«Надо в праздничные дни больше находиться в домашних условиях, на свежем воздухе. Переживаю, как бы после новогодних праздников заболевших не стало больше», - признался Иван Белозерцев.

Он пояснил, что и в праздники каждый день будет слушать доклады министра здравоохранения и зампреда, курирующего эту сферу.

«Планирую 4-5-го числа быть в Белинском районе. Но я думаю, что и мне надо по проведению мероприятий на первые 10 дней сбавить активность, ведь никто не мешает работать дистанционно», - добавил глава региона.