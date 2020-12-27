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Общество

Налоговики призвали пензенцев определиться с системой платежей

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С 1 января 2021-го перестает существовать единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи с чем организации вправе выбрать иные типы платежей. Это упрощенная система налогообложения, специальная для сельскохозяйственных товаропроизводителей или общая.

«Индивидуальные предприниматели могут избрать для себя также упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, патентную систему налогообложения, общую систему налогообложения либо перейти на уплату налога на профессиональный доход», - пояснила и. о. начальника отдела ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы Ирина Цвигун.

Для применения в следующем году иных видов платежей необходимо до конца декабря подать официальное заявление о переходе на другие системы налогообложения.

«Физические лица либо индивидуальные предприниматели, которые решили для себя применять налог на профессиональный доход, самостоятельно регистрируются в бесплатном мобильном приложении «Мой налог», - добавила Ирина Цвигун.

Организации и пензенцев которые не перейдут в положенные сроки на специальные режимы, автоматически снимут с учета в пользу общей системы налогообложения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

На фото транс?

Гость||

На фото мне кажется Лёха из моего подъезда. Он никак с ориентацией определиться не может.

Гость||

Гость писал(a):

На фото транс?
трип

Гость||

Скорее треш

Гость||

А вообще не платить лучше. Закрыл ИП и платите сами.

Гость||

Эт что за недоразумение на фото

Имя: Гость
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