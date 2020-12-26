В Пензенской области 31 организация получит гранты на соцпроекты

26.12.2020 | 11:30

В 2021 году из бюджета Пензенской области будет выделено 2 млн 298 тысяч 200 рублей на воплощение в жизнь социально значимых проектов, разработанных некоммерческими организациями.

Всего на конкурсный отбор поступило 70 заявок, из которых эксперты допустили к рассмотрению 52. В итоге принято решение поддержать 31 проект. Соответствующее решение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Наибольшие суммы получат АНО «Квартал Луи» - 434 тысячи рублей, Татарская национально-культурная автономия Пензенской области - 342 тысячи, творческое объединение «ПензаХобби» - 337,6 тысячи, региональное отделение «Поискового движения России» - 333 тысячи, зареченский совет ветеранов - 327 тысяч, хоккейный клуб «Динамо» - 325,7 тысячи, центр молодежного сотрудничества - 307,8 тысячи.

«Прием заявок на конкурс инициатив НКО продолжался почти месяц - с 12 октября по 9 ноября. В текущем году он впервые проводился в электронном виде через специально созданную для этой цели интернет-платформу», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.