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Общество

В Пензенской области 31 организация получит гранты на соцпроекты

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В 2021 году из бюджета Пензенской области будет выделено 2 млн 298 тысяч 200 рублей на воплощение в жизнь социально значимых проектов, разработанных некоммерческими организациями.

Всего на конкурсный отбор поступило 70 заявок, из которых эксперты допустили к рассмотрению 52. В итоге принято решение поддержать 31 проект. Соответствующее решение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Наибольшие суммы получат АНО «Квартал Луи» - 434 тысячи рублей, Татарская национально-культурная автономия Пензенской области - 342 тысячи, творческое объединение «ПензаХобби» - 337,6 тысячи, региональное отделение «Поискового движения России» - 333 тысячи, зареченский совет ветеранов - 327 тысяч, хоккейный клуб «Динамо» - 325,7 тысячи, центр молодежного сотрудничества - 307,8 тысячи.

«Прием заявок на конкурс инициатив НКО продолжался почти месяц - с 12 октября по 9 ноября. В текущем году он впервые проводился в электронном виде через специально созданную для этой цели интернет-платформу», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наибольшие суммы получат АНО «Квартал Луи» - 434 тысячи рублей, Татарская национально-культурная автономия Пензенской области - 342 тысячи,
penzainform.ru писал(a):
«Поискового движения России» - 333 тысячи,
penzainform.ru писал(a):
хоккейный клуб «Динамо» - 325,7 тысячи
у матросов нет вопросов

Гость||

А почему мордовской культуры пусто? нас гораздо больше жителей.

Гость||

Гость писал(a):

А почему мордовской культуры пусто?
Патамушта у вас нет культуры. Посмотрите как вы себя ведёте находясь за рулём машины

Гость||

Цыган забыли

Гость||

требуем средства на проект по повышению культуры мордовских водителей

Имя: Гость
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