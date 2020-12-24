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Общество

Стало известно, насколько подорожал для пензенцев салат оливье

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В преддверии Нового года Пензастат обнародовал данные, во сколько же обойдется жителям области традиционное праздничное блюдо - салат оливье.

По сравнению с ноябрем 2019 года стоимость ингредиентов, входящих в оливье, увеличилась на 7,9%.

При подсчетах специалисты исходили из классического рецепта: 400 г вареной колбасы (цена за 1 кг - 328,23 руб.), 500 г картофеля (20,16 руб.), 100 г репчатого лука (19,58 руб.), 400 г огурцов (170,46 руб.), 200 г моркови (21,66 руб.), 5 штук куриных яиц (56,35 руб. за десяток), 400 г зеленого горошка (162,65 руб. за кг) и 200 г майонеза (174,78 руб. за кг).

Все продукты в составе салата подорожали. Значительнее всего поднялась цена на картофель - на 42%, морковь - на 16,1%, лук - на 15,5%. На 12,2% повысилась стоимость зеленого горошка, на 10,9% - майонеза, на 9,4% - куриных яиц, на 7,6% - огурцов. Менее всего изменился ценник на вареную колбасу: подорожание произошло на 2,9%.

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Гость||

В состав салата нужно включить еще лапшу...

Гость||

Гость писал(a):

В состав салата нужно включить еще лапшу
Дорогой товарищ, напишу честно - лапша в каждой новости этого сайта

Гость||

Очередной прорыв и победа у глупомордых. Практически в каждой новости радости для них.

Гость||

Оливье, это если водку пить. А если коньяк, то не нужно

Гость||

Очень важная информация на фоне всего происходящего

Гость||

не понимаю зачем эти опусы про оливье, новый год итп, мандарины что еще там, мне кажется в сознании людей происходят слиные сдвиги сегодня, многие отказываются от этих традиций и вообще ложаться спать как обычно 31 числа, кто то бухает до безумия начиная водочкой под огурчики из своих запасов, а кто то есть икру под хеннесси

Гость||

Яйца по 56? где это, голубиные что ли?

Гость||

Да не упал он 10 раз этот оливье.Я вот полторашку самогонки возьму и кусочек хлеба.Вот и отмечу 2021

Гость||

Гость писал(a):

Яйца по 56? где это, голубиные что ли?
Это куриные яйца. Я вообще за 54 рубля яйца взял в одном магазине. Но прежде я сходил на ярмарку где от уровня цен получил моральную травму.

Гость||

Гость писал(a):

Но прежде я сходил на ярмарку где от уровня цен получил моральную травму.
ЭТО ТОЧНО БРАТ)))))))Цены там Убойные)))

Гость||

Гость писал(a):

Яйца по 56? где это, голубиные что ли?

Это куриные яйца. Я вообще за 54 рубля яйца взял в одном магазине

ты С3 взял

Гость||

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 21 декабря находилась около 4,7% (4,66% без округления до десятых), что соответствовало значению на 14 декабря (4,65%). На конец ноября годовая инфляция равнялась 4,42%.

Гость||

Гость писал(a):

ты С3 взял
Я взял С1.

Гость||

они опять всё посчитали за нас...

Гость||

Гость писал(a):

не понимаю зачем эти опусы про оливье, новый год итп, мандарины что еще там, мне кажется в сознании людей происходят слиные сдвиги сегодня, многие отказываются от этих традиций и вообще ложаться спать как обычно 31 числа, кто то бухает до безумия начиная водочкой под огурчики из своих запасов, а кто то есть икру под хеннесси
загугли "индекс оливье"

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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