Стало известно, насколько подорожал для пензенцев салат оливье

24.12.2020 | 11:46

В преддверии Нового года Пензастат обнародовал данные, во сколько же обойдется жителям области традиционное праздничное блюдо - салат оливье.

По сравнению с ноябрем 2019 года стоимость ингредиентов, входящих в оливье, увеличилась на 7,9%.

При подсчетах специалисты исходили из классического рецепта: 400 г вареной колбасы (цена за 1 кг - 328,23 руб.), 500 г картофеля (20,16 руб.), 100 г репчатого лука (19,58 руб.), 400 г огурцов (170,46 руб.), 200 г моркови (21,66 руб.), 5 штук куриных яиц (56,35 руб. за десяток), 400 г зеленого горошка (162,65 руб. за кг) и 200 г майонеза (174,78 руб. за кг).

Все продукты в составе салата подорожали. Значительнее всего поднялась цена на картофель - на 42%, морковь - на 16,1%, лук - на 15,5%. На 12,2% повысилась стоимость зеленого горошка, на 10,9% - майонеза, на 9,4% - куриных яиц, на 7,6% - огурцов. Менее всего изменился ценник на вареную колбасу: подорожание произошло на 2,9%.