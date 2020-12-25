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Общество

Отделение ПФР анонсировало доставку пенсий в праздники

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Отделение ПФР по Пензенской области опубликовало график доставки пенсий и других социальных выплат на январь.

Для пенсионеров, получающих выплаты через банки, 29 декабря будут заблаговременно профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-11 января.

11 января будет производиться финансирование выплат за 12-18-е числа, 18-го - за 19-22 января, 22-го - за 23–25-е.

Для граждан, получающих выплаты через «Почту России», в связи с праздничными днями доставка пенсий начнется 4 января и продолжится 5, 6, 8, 9-го числа. Конкретную дату можно уточнить в отделении почтовой связи по месту жительства.

«С 11 января доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком», - сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В Пензе, в отличие от остальной России, значительно повысились цены. Например, тарифы на капремонт на 30%, стоимость проезда на 20 %, в таких же пределах возросли цены на продукты: сахар, мясо КРС, фрукты, другие товары и услуги. При этом пенсия выросла только на 6%.

Гость||

Гость писал(a):

При этом пенсия выросла только на 6%.
За что голосовали, то и получите. Головой нужно было сначала думать.

Гость||

Не ври, цены да, уже повысились. А пенсию пока только обещано повысить, с 2021 года.

Гость||

Гость писал(a):

А пенсию пока только обещано повысить, с 2021 года.
Тем более. Но, пенсионеры как бы получается сегодня - лишнее звено .Что чинки, что простые граждане, думают на костях пенсов устроить себе лучшую жизнь ?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А пенсию пока только обещано повысить, с 2021 года.
Тем более. Но, пенсионеры как бы получается сегодня - лишнее звено .Что чинки, что простые граждане, думают на костях пенсов устроить себе лучшую жизнь ?
Стравить между собой бедные сословия - главная задача чинков...

Гость||

Народная примета: если как бы повысили пенсии, то цены на всё повысят точно!

И от повышения ничего не остаётся.

Имя: Гость
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