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Общество

Губернатор поблагодарил «Термодом» за работу в 2020 году

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В четверг, 24 декабря, в правительстве Пензенской области собрались представители крупнейших застройщиков региона. На совещании подводили итоги 2020 года и награждали лучшие компании.

«Строители завершают этот год с хорошими результатами. Как бы сложно ни было, нам удалось ввести в эксплуатацию более 840 тыс. кв. м жилья, то есть мы на 100% выполнили обязательства, поставленные федеральным Минстроем», – отметил губернатор Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что в 2020 году регион занял 1-е место в Приволжском федеральном округе и 14-е - в РФ по обеспечению населения жильем.

«Меня радует, что в области сильные строительные компании, а значит - хорошая конкуренция, которая проявляется в новых проектах с хорошим благоустройством», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что в регионе есть так называемые компании-маяки – лидеры по созданию комфортной среды. В их числе он назвал и строительный холдинг «Термодом».

«Люди покупают не только квадратные метры. Им важно, чтобы окружающая их среда была комфортной. Взять, к примеру, Город Спутник. Его очень интересно украсили к Новому году, в том числе закупили 30 километров светодиодного кабеля, украсили дома. У них есть чему поучиться и областному центру. Смотришь на эту красоту, и тепло на душе. Это радует людей, город выглядит красивее», – поделился губернатор и посоветовал чиновникам изучить практику строительного холдинга по украшению микрорайона.

Отмечая важность комфортной среды, губернатор поставил застройщикам задачу открывать в новых домах врачебные амбулатории и опорные пункты для участковых. Он попросил строителей пойти навстречу и отдать помещения на первых этажах по льготной цене.

«В Городе Спутнике давно применяется подобная практика. К примеру, новой детской поликлинике было до открытия бесплатно выделено помещение. Также более 200 квадратных метров выделено для размещения опорного пункта полиции. Нам важно, чтобы в районе было безопасно и спокойно», – пояснил гендиректор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

В заключение совещания губернатор поблагодарил строительные компании региона и наградил лучшие из них за достижение высоких показателей при реализации федерального проекта «Жилье».

Компания «Термодом» признана одним из лидеров строительной отрасли. Ее наградили благодарственным письмом губернатора и хрустальным мастерком, который Иван Белозерцев вручил гендиректору холдинга Рафику Ибрагимову.

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