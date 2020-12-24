Жители Пензенской области смогут бесплатно привиться от коронавируса

24.12.2020 | 18:25

С 27 декабря 2020 года в национальном календаре прививок появится и профилактика от коронавирусной инфекции. Вакцинировать граждан будут бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

Определены группы населения, которым будут вводить препарат «Спутник-V». В первую очередь это медики, педагоги, специалисты социальных учреждений, в том числе работающие в круглосуточном режиме, а также сотрудники МФЦ и люди с ожирением, сахарным диабетом.

«Приоритет второго уровня - это военнослужащие, подлежащие призыву на военную службу, сотрудники органов внутренних дел, волонтеры. Третий приоритет - государственные, муниципальные служащие», - сообщила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

В ближайшей перспективе на портале пенза-доктор.рф планируется открытие электронной записи на прививку для людей с хроническими заболеваниями. Пока на территории области уколы сделали 360 медикам и учителям.

В региональном минздраве разъяснили и ситуацию с людьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Они тоже подлежат вакцинации, правда, прививку им будут делать лишь спустя полгода после полного выздоровления. По оперативным данным, на территории Пензенской области излечилось более 20 000 человек.

Пока противопоказаниями для вакцинации являются острые инфекционные заболевания, беременность, период лактации, не рекомендуют делать прививку и при онкозаболеваниях.

«У нас 11 пунктов вакцинации: 4 в Пензе, 4 в межрайонных больницах и еще Пензенская, Бессоновская и Никольская больницы», - отметила Галина Рожкова.

«Перед введением препарата вакцину нужно разморозить. На это уходит определенное время - от момента извлечения вакцины из морозильной камеры, где она должна храниться при температуре не выше -18 °С, и до разморозки», - пояснила врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

На российский препарат «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») возлагают большие надежды, в том числе и в плане сдерживания распространения инфекции. А оно, по данным оперативного штаба, набирает обороты. Зарегистрирован очередной антирекорд - 203 новых случая заражения COVID-19.