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Общество

Жители Пензенской области смогут бесплатно привиться от коронавируса

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С 27 декабря 2020 года в национальном календаре прививок появится и профилактика от коронавирусной инфекции. Вакцинировать граждан будут бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

Определены группы населения, которым будут вводить препарат «Спутник-V». В первую очередь это медики, педагоги, специалисты социальных учреждений, в том числе работающие в круглосуточном режиме, а также сотрудники МФЦ и люди с ожирением, сахарным диабетом.

«Приоритет второго уровня - это военнослужащие, подлежащие призыву на военную службу, сотрудники органов внутренних дел, волонтеры. Третий приоритет - государственные, муниципальные служащие», - сообщила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

В ближайшей перспективе на портале пенза-доктор.рф планируется открытие электронной записи на прививку для людей с хроническими заболеваниями. Пока на территории области уколы сделали 360 медикам и учителям.

В региональном минздраве разъяснили и ситуацию с людьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Они тоже подлежат вакцинации, правда, прививку им будут делать лишь спустя полгода после полного выздоровления. По оперативным данным, на территории Пензенской области излечилось более 20 000 человек.

Пока противопоказаниями для вакцинации являются острые инфекционные заболевания, беременность, период лактации, не рекомендуют делать прививку и при онкозаболеваниях.

«У нас 11 пунктов вакцинации: 4 в Пензе, 4 в межрайонных больницах и еще Пензенская, Бессоновская и Никольская больницы», - отметила Галина Рожкова.

«Перед введением препарата вакцину нужно разморозить. На это уходит определенное время - от момента извлечения вакцины из морозильной камеры, где она должна храниться при температуре не выше -18 °С, и до разморозки», - пояснила врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

На российский препарат «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») возлагают большие надежды, в том числе и в плане сдерживания распространения инфекции. А оно, по данным оперативного штаба, набирает обороты. Зарегистрирован очередной антирекорд - 203 новых случая заражения COVID-19.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

я не желаю

Гость||

Делать прививку от коронавирусной инфекции тем, у кого уже есть антитела, не нужно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Гость||

В США и Израиле первые лица государства привились на камеру. А у нас только отговорки.

Гость||

Опасно делать сомнительные прививки в самый пик эпидемии, лучше испробовать на чиновниках, кто это лоббирует, пусть и колется, а мы годов другой третий поглядим, коли не помрëм

Гость||

Гость писал(a):

В США и Израиле первые лица государства привились на камеру. А у нас только отговорки.
Там они о себе только думают. Наши думают сначала о народе,а потом о себе!!!

Гость||

В туалете что-ли прививают?. Посмотрите последний сюжет горе-операторов.

Гость||

Гость писал(a):

В США и Израиле первые лица государства привились на камеру. А у нас только отговорки.
Походу у них там другая вакцина

Гость||

18:45 хахаха+100500 и икра не лезет в горло, и компот не льëтся в рот!!! Наши чинки да-о народе думая остатки мозга израсходовали

Гость||

Тесты на антитела не делают что ли? За свой счет?

Гость||

В зеленой блузке хороша тетя, сложная.

Гость||

Гость писал(a):

Делать прививку от коронавирусной инфекции тем, у кого уже есть антитела, не нужно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
у меня тела от всех вирусов, я болею максимум 3 дня и на ногах перевариваю любой вирус

Гость||

Гость писал(a):

Наши думают сначала о народе
О народе какой страны? Сегодня только в Аргентину отволокли целый самолёт (300 ТЫСЯЧ доз) российской вакцины, а всего туда пообещали 10 миллионов. А для россиян один трёп, одни обещания на протяжении уже полугодия. Пенза не исключение: будем, планируем, готовим площадки, внесли в национальный календарь и т.д.. А воз и ныне там!

Гость||

Вот когда губернатор с царём пример покажут, тогда и поговорим! Не хочется быть подопытным кроликом.

Гость||

Гость писал(a):

Вот когда губернатор с царём пример покажут
Им нельзя - возраст 60+ не позволяет.

Гость||

Первым из граждан еврейского государства прививку получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (71 год)

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Имя: Гость
Комментарий:

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