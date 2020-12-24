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Общество

В Кузнецке задержали почти 400 водителей без прав

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В Кузнецке обнародовали данные о количестве водителей, садящихся за руль без прав.

«За 11 месяцев 2020 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ в отношении 274 водителей (в том числе 53 несовершеннолетних), не имеющих права управления транспортными средствами», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Еще 102 человека были задержаны за рулем после лишения водительских прав.

В среду, 23 декабря, в городе провели очередную акцию, направленную на выявление таких нарушителей.

«Уважаемые водители! Помните! Садясь за руль, вы берете на себя огромную ответственность не только за свою безопасность, но и за жизнь и здоровье ваших пассажиров и всех участников дорожного движения!» - обратились к автомобилистам представители мэрии.

Ранее глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский заявил, что прав на управление ТС лишено около половины водителей в городе. По его мнению, для обеспечения безопасности на дорогах необходимо повышать дисциплину автомобилистов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский заявил, что прав на управление ТС лишено около половины водителей в городе
Кузнецк жжет

Гость||

Зачем в деревне Кузнечикам права?

Гость||

Наконец то за этот колхоз взялись

Гость||

Зачем в Кузнецке права? Там односторонне движение, все по кругу ездят. Дурдом полный. Я такого нигде не видел.

Гость||

Может хотя бы в Кузнецке порядок наведут. И в отдельно взятом городе области будет порядок, не то что у нас в Пензе.

Гость||

по кругу ходят те. кому по башке стукнули.....

Гость||

Гость писал(a):

Может хотя бы в Кузнецке порядок наведут. И в отдельно взятом городе области будет порядок, не то что у нас в Пензе.
Это вряд ли, они на за безмасочниками охотятся..

Гость||

Гость писал(a):

они на за безмасочниками охотятся..
Чё сказать-то хотел, болезный?

Гость||

Я думал в Кузнецке можно...

Гость||

А сколько еще не задержали... Вот что значит бездействие властей на всех уровнях.

Гость||

А сколько еще не задержали... Вот что значит бездействие властей на всех уровнях.

А как насчет недоумия населения? Лишенных прав или не способных сдать на права, но садящихся за руль? С себя начать не пробовали, граждане?

Гость||

под Кузнецком на трассе постоянно аварии со смертельным исходом и неудивительно теперь

Гость||

Гость писал(a):

Может хотя бы в Кузнецке порядок наведут. И в отдельно взятом городе области будет порядок, не то что у нас в Пензе.
У входа в Пензенский автовокзал в толпах неизвестных мужиков, выкрикивающих разные направления, пристающих к гражданам, все имеют права???

Гость||

Вот это дааа....как такое изначально допустили, а если рейда не было, тогда что получается половино кузнецка без водительских прав по дорогам области рассекает на машинах...ужас ,что творится в кузнецке..??? Чаще рейды необходмо проводить с представителями гибдд по всей пензенской области в предверии нового года...

Имя: Гость
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