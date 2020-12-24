В Кузнецке задержали почти 400 водителей без прав

24.12.2020 | 09:16

В Кузнецке обнародовали данные о количестве водителей, садящихся за руль без прав.

«За 11 месяцев 2020 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ в отношении 274 водителей (в том числе 53 несовершеннолетних), не имеющих права управления транспортными средствами», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Еще 102 человека были задержаны за рулем после лишения водительских прав.

В среду, 23 декабря, в городе провели очередную акцию, направленную на выявление таких нарушителей.

«Уважаемые водители! Помните! Садясь за руль, вы берете на себя огромную ответственность не только за свою безопасность, но и за жизнь и здоровье ваших пассажиров и всех участников дорожного движения!» - обратились к автомобилистам представители мэрии.

Ранее глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский заявил, что прав на управление ТС лишено около половины водителей в городе. По его мнению, для обеспечения безопасности на дорогах необходимо повышать дисциплину автомобилистов.