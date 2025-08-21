Кузнечанин потерял сбережения после звонка курьера

21.08.2025 | 09:57

Мошенники выманили у жителя Кузнецка его сбережения. Для обмана они использовали национальный мессенджер MAX.

16 августа кузнечанину позвонил неизвестный и представился курьером доставки «Купер». Собеседник сказал, что у него есть посылка для мужчины и чтобы ее получить, нужно продиктовать код, который придет в СМС.

Кузнечанин последовал инструкции. Вскоре ему позвонил «сотрудник Росфинмониторинга». Он напугал мужчину известием, что от его имени оформлена генеральная доверенность на распоряжение движимым и недвижимым имуществом.

Кроме того, незнакомец попросил кузнечанина установить новый мессенджер MAX.

18 августа мужчине пришло сообщение в этом приложении. Его предупредили о мошеннических действиях и попросили перевести деньги на «безопасный счет», чтобы сохранить их.

«По указаниям неизвестного гражданин обналичил денежные средства в размере 380 000 рублей и перевел денежные средства на указанный счет», - рассказали в ОМВД по Кузнецку.

После перевода неизвестный перестал отвечать на сообщения, переписку он удалил. Кузнечанин обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что аферисты стали использовать новый мессенджер MAX для обмана людей.

«МАХ обеспечивает повышенную степень защиты от преступных посягательств по сравнению с зарубежными аналогами. Тем не менее при его использовании необходимо соблюдать базовые правила безопасности», - обратились к гражданам в МВД России.