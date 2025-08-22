В Кузнецком районе автомобилистка прокатила девушку на капоте

22.08.2025 | 11:33

В ночь на четверг, 21 августа, в Кузнецком районе случилось ДТП, в котором пострадал человек. Авария произошла в 1:19 в селе Ясная Поляна.

19-летние девушки ехали на автомобиле Geely по улице Зеленой. Одна сидела за рулем машины, вторая - на капоте. В какой-то момент пассажирка упала.

Она получила травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в областной Госавтоинспекции.

11 августа в Кузнецком районе произошла смертельная авария: в селе Сухановка водитель Lada XRAY съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте.