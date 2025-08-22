В Кузнецке загорелась квартира на улице Кирова

22.08.2025 | 09:21

В четверг, 21 августа, в Кузнецке случился пожар в доме на улице Кирова. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 22:44.

На ликвидацию пламени привлекли 9 человек и 3 единицы техники.

«В результате пожара повреждена квартира общей площадью 32 кв. м», - сообщили в областном ГУ МЧС.

Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

19 августа случился пожар в Вадинске. На улице Ладоновка полностью выгорели срубовой дом (60 кв. м) и деревянная терраса (18 кв. м). Пострадал 65-летний мужчина.