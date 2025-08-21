Водителям напомнили о новых правилах медосвидетельствования

21.08.2025 | 12:13

С 1 сентября в стране изменятся правила медосвидетельствования водителей на опьянение, напомнил пензенцам заведующий диспансерно-поликлиническим отделением областной наркологической больницы Илья Лан. Его слова приводит региональный минздрав.

Так, увеличивается интервал между двумя продувами алкотестером. Если ранее промежуток был 15-20 минут, то теперь 15-25 минут.

Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ - 30 минут после направления на исследование. Если промежуток больше, то тогда придется сдавать кровь.

«В направлении на химико-токсикологическое исследование будут обязательно указывать прием лекарственных препаратов. Также ввели требование к хранению биоматериалов в течение 3 месяцев с момента оформления справки, а полученных масс-спектров на электронных носителях - в течение 5 лет», - отметил Илья Лан.

Цель изменений - привести медосвидетельствование на опьянение в соответствие с современными стандартами. Кроме того, исследования обретают большую объективность.

Если водитель сочтет результаты недостоверными, он может обжаловать их через суд.