Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|12:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

Водителям напомнили о новых правилах медосвидетельствования

Печать
Telegram

С 1 сентября в стране изменятся правила медосвидетельствования водителей на опьянение, напомнил пензенцам заведующий диспансерно-поликлиническим отделением областной наркологической больницы Илья Лан. Его слова приводит региональный минздрав.

Так, увеличивается интервал между двумя продувами алкотестером. Если ранее промежуток был 15-20 минут, то теперь 15-25 минут.

Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ - 30 минут после направления на исследование. Если промежуток больше, то тогда придется сдавать кровь.

«В направлении на химико-токсикологическое исследование будут обязательно указывать прием лекарственных препаратов. Также ввели требование к хранению биоматериалов в течение 3 месяцев с момента оформления справки, а полученных масс-спектров на электронных носителях - в течение 5 лет», - отметил Илья Лан.

Цель изменений - привести медосвидетельствование на опьянение в соответствие с современными стандартами. Кроме того, исследования обретают большую объективность.

Если водитель сочтет результаты недостоверными, он может обжаловать их через суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте