Осудили четверых кузнечан, годами занимавшихся вымогательством

20.08.2025 | 11:56

Четверых жителей Кузнецка осудили за вымогательство денег у граждан. При этом мужчины применяли методы из «лихих 90-х».

Как установили следствие и суд, злоумышленники действовали с 2019 по 2023 год. Чтобы добиться своего, кузнечане угрожали насилием, уничтожением имущества, пугали расправой над родственниками жертв.

«Кроме того, один из участников группы, желая помочь своему товарищу избавиться от крупного долга, угрожал бизнесмену из Самары тем, что сделает его инвалидом, сожжет дом, машину и найдет его родственников с целью расправы», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Угрозы злоумышленников жертвы воспринимали как реальные, поскольку подельники сами называли себя представителями криминального мира.

Свою вину мужчины не признали, но ее подтвердили показания пострадавших, свидетелей, материалы дела.

«Подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы от 1 года до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - рассказала Елена Листарова.