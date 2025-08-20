Криминал

Осудили четверых кузнечан, годами занимавшихся вымогательством

Печать
Telegram

Четверых жителей Кузнецка осудили за вымогательство денег у граждан. При этом мужчины применяли методы из «лихих 90-х».

Как установили следствие и суд, злоумышленники действовали с 2019 по 2023 год. Чтобы добиться своего, кузнечане угрожали насилием, уничтожением имущества, пугали расправой над родственниками жертв.

«Кроме того, один из участников группы, желая помочь своему товарищу избавиться от крупного долга, угрожал бизнесмену из Самары тем, что сделает его инвалидом, сожжет дом, машину и найдет его родственников с целью расправы», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Угрозы злоумышленников жертвы воспринимали как реальные, поскольку подельники сами называли себя представителями криминального мира.

Свою вину мужчины не признали, но ее подтвердили показания пострадавших, свидетелей, материалы дела.

«Подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы от 1 года до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - рассказала Елена Листарова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте