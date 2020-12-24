Проблему дольщиков «Север-Траста» надеются решить в 2021 году

В понедельник, 24 декабря, в правительстве Пензенской области подвели итоги строительства жилья в регионе в 2020 году и наметили планы на будущее.
Большое внимание было уделено проблеме обманутых дольщиков, которая до сих пор существует.
Губернатор Иван Белозерцев уточнил, что по-прежнему не решен вопрос с теми, кто пострадал от компании «Север-Траст». Речь идет о 157 дольщиках, которые долгое время находятся в подвешенном состоянии.
Глава региона выразил надежду на то, что в 2021 году эту проблему удастся закрыть.
ООО «Север-Траст» взяло на себя обязательство по строительству дома на улице Кижеватова в Пензе на средства дольщиков. В 2017 году у застройщика начались проблемы. В октябре 2019-го компанию признали банкротом, а фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства приступил к рассмотрению решения о целесообразности достройки объекта.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Ждите, ждите.. Скоро обманутых халявщиков будет ещё больше.. Посмотрите сколько воздуха продают застройщики, и за какую цену.. Ах очередь стоит.. Но к сожалению этот пузырь скоро лопнет.. Все хотят заработать.. А у нас застройщики зарабатывают пока одним путём, банкротства вам не избежать.. Жаль, люди как халяву берут ипотеку не понимая что это петля на всю жизнь