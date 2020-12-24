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Общество

Проблему дольщиков «Север-Траста» надеются решить в 2021 году

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В понедельник, 24 декабря, в правительстве Пензенской области подвели итоги строительства жилья в регионе в 2020 году и наметили планы на будущее.

Большое внимание было уделено проблеме обманутых дольщиков, которая до сих пор существует.

Губернатор Иван Белозерцев уточнил, что по-прежнему не решен вопрос с теми, кто пострадал от компании «Север-Траст». Речь идет о 157 дольщиках, которые долгое время находятся в подвешенном состоянии.

Глава региона выразил надежду на то, что в 2021 году эту проблему удастся закрыть.

ООО «Север-Траст» взяло на себя обязательство по строительству дома на улице Кижеватова в Пензе на средства дольщиков. В 2017 году у застройщика начались проблемы. В октябре 2019-го компанию признали банкротом, а фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства приступил к рассмотрению решения о целесообразности достройки объекта.

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Гость||

Ждите, ждите.. Скоро обманутых халявщиков будет ещё больше.. Посмотрите сколько воздуха продают застройщики, и за какую цену.. Ах очередь стоит.. Но к сожалению этот пузырь скоро лопнет.. Все хотят заработать.. А у нас застройщики зарабатывают пока одним путём, банкротства вам не избежать.. Жаль, люди как халяву берут ипотеку не понимая что это петля на всю жизнь

Гость||

Может быть построю дом. цена 10т.р за м2. квартиры от 100м2. предоплата 100% деньги только налом. Несите мне скорей все свои сбережения дорогие дольщики (лохи жадные)

Примерно такой сценарий. и зачем этим лотерейщикам помогать? они сполна заплатили налог на тупость и жадность.

Гость||

Все стройки с дольщиками более менее решили, кроме как на Кижеватова. Давно здание стоит. Достроить надо его.

Гость||

Не всё решили.. Решают выше за Землю на стройку.. А так ваши проблемы ни кому не нужны

Гость||

Надеются решить. НЕ НАДЕЙТЕСЬ. Они своих не трогают.

Гость||

Разве сегодня 24.12. понедельник?

Гость||

Гость писал(a):

Все стройки с дольщиками более менее решили, кроме как на Кижеватова. Давно здание стоит. Достроить надо его.
никто достраивать его не будет,его только под снос.Там лопнут фундамент плиты,весь бетон не соответствует маркам.Кирпичная кладка вся рассыпается.Ни одна лаборатория не пропустит.

Гость||

Гость писал(a):

Ждите, ждите.. Скоро обманутых халявщиков будет ещё больше.. Посмотрите сколько воздуха продают застройщики, и за какую цену..
. Это каким же образом, обманутых дольщиков стане больше??? Сейчас деньги переходят застройщику только после сдачи дома. Т.е. не сдал дом - деньги остались у покупателя.

Гость||

вон сколько ЛОХОВ обули в жк ЛЕРМОНТОВ дурачье накупило квартир а там имитатор на пол метра

Имя: Гость
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