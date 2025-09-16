Город

На пруду в Арбекове впервые запустили вейк-парк и фонтан

Компания «Рисан» в техническом режиме запустила инфраструктуру набережной на пруду в Дальнем Арбекове - самый большой в Поволжье вейк-парк и фонтан на воде.

В обустройство нового пространства для досуга и отдыха горожан, которое будет называться «Лэйк Парк», «Рисан» вложил более 400 млн рублей.

Объекты расположены на пруду вдоль квартала Lake Town. Поэтому его планируется открыть для посещения в 2025 году, когда введут в эксплуатацию первые дома жилого комплекса.

Протяженность набережной - свыше 600 метров. Прогулочные зоны расположены в несколько уровней благодаря рельефу, дополнены многоуровневым озеленением и арт-объектами. На берегу пруда на площади в 2,5 га обустроены спортивные площадки - для баскетбола и пляжного волейбола, детские игровые зоны, места для отдыха и созерцания с качелями и видом на водную гладь.

Также на набережной появятся два спортивных центра - в одном будет базироваться вейк-парк (там предусмотрят хранение инвентаря, прокат, раздевалки и душевые, а также сауну, где спортсмены смогут согреться после холодной воды), в другом - фитнес-клуб.

Вейк-парк подходит для занятий новичков, любителей и профессиональных спортсменов. В него включены не только привычные реверсивные буксировочные установки, но и кольцевая на шести опорах, которая делает траекторию плавной и позволяет заниматься одновременно нескольким спортсменам. На трассе расположены фигуры для трюков разной сложности, в том числе особенная - с бассейном, приподнятым над водной гладью.

Экстремальный парк уже опробовали пензенские райдеры, которые высоко оценили его оснащение и значимость для развития водного спорта в Пензенской области.

«Воднолыжный спорт в Пензе развивается уже 15 лет, но раньше в распоряжении вейкбордистов были лишь реверсивные лебедки, которые не подходят для чемпионатов федерального уровня. Созданный здесь кольцевой маршрут позволит проводить соревнования не только всероссийского, но и мирового уровня. Более того, скажу, что «Рисан» собрал с каждого вейк-парка лучшее и объединил здесь, добавив масштабную инфраструктуру», - отметил президент Федерации воднолыжного спорта Пензенской области Сергей Кавтаскин, после того как лично опробовал вейк-парк.

Важно, что «Лэйк Парк» будет гармонировать с застройкой. Его дополнит коммерческая линия квартала Lake Town, где откроются востребованные магазины и кафе. А между жилыми комплексами Lake Town и Upgrade Family планируется создать прогулочный бульвар и связать его и набережную кольцевым маршрутом для прогулок на велосипеде и пешком.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

