Открыты продажи в финальном доме «Рисана» в Дальнем Арбекове

Финальный дом жилой застройки от компании «Рисан» в 9-м микрорайоне Арбеково в Пензе вышел в продажу. Теперь можно приобрести квартиру в 3-м строении квартала Upgrade Family.

Как и предыдущие дома жилого комплекса, этот расположен вдоль улицы 65-летия Победы. Но его важное преимущество - в видовых характеристиках. Квартал Lake Town стоит правее, если смотреть на набережную из Upgrade Family, а значит, меньше загораживает виды на воду.

Дом комфорт-класса переменной этажности с планировками от 33,8 до 92,5 кв. м - для разных сценариев жизни. Важно, что в 3-м строении вновь доступны популярные планировочные решения, которые уже распроданы в предыдущих этапах. Просторные кухни-гостиные, гардеробные и мастер-спальни создадут новые возможности для комфортной жизни.

Здесь предусмотрен подземный паркинг с кладовыми, куда можно попасть на лифте со своего этажа.

У каждого дома квартала Upgrade Family - свой закрытый двор на стилобате с доступом только для жителей. Он свободен от автомобилей и создает безопасную среду, где даже малыши смогут гулять самостоятельно. За территорией осуществляется круглосуточное видеонаблюдение, которое контролируют специалисты центра «Рисан Безопасность».

Набережная и бульвар станут привычными местами для прогулок и разнообразят досуг, мотивируя сделать спорт ежедневной частью жизнью, а может быть, даже задуматься о том, чтобы попробовать вейкбординг, ведь на набережной будет самый большой вейк-парк в Поволжье.

Узнать больше о приобретении квартир можно по телефону 51-51-51.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

