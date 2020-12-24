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Общество

Молодым сельским педагогам хотят давать землю под строительство

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В школах Пензенской области ощущается нехватка преподавателей. Об этом шла речь на подведении итогов года, состоявшемся в региональном министерстве образования в четверг, 24 декабря.

Глава ведомства Александр Воронков перечислил наиболее востребованные специальности. Это учителя математики, иностранного языка, в сельских школах - физкультуры, физики, химии.

«Нужно активнее работать с привлечением специалистов», - поставил задачу Александр Воронков.

Он рассказал, что для решения проблемы сейчас рассматривается возможность безвозмездного предоставления молодым педагогам, прибывающим работать в сельскую местность, земельных участков под строительство индивидуального жилья.

В самом начале года анонсировался старт федеральной программы «Земский учитель». Участвующие в ней педагоги должны приехать на работу в села, за что получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Тогда были определены три вакантные должности в сельских учебных заведениях региона. В учителях математики нуждалась школа имени А. Е. Махалина в селе Махалино Кузнецкого района и школа имени В. Я. Прошкина в селе Шугурово Сосновоборского района, в образовательное учреждение Наровчата требовался учитель английского языка.

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Гость||

С землёй в сельской местности никогда проблем не было. Открытие сделали. Только на земле не на что строить

Гость||

А жильё бесплатное хотят зажать или как?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за что получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.
Курам на смех эта сумма.

Гость||

Всего 3 на область? Ошибка или так посмеялись

Гость||

А преподаватели Закона Божьего все укомплектованы?

Гость||

В школе нет преподавателей. Там работают учителя.

Гость||

Гость писал(a):

С землёй в сельской местности никогда проблем не было. Открытие сделали. Только на земле не на что строить
Что ни инициатива от властей, то впору Евгению Ваганычу отсылать. В любом селе земли валом. Отступи от крайнего дома и строй, если есть на что, конечно. Кто сейчас поедет в село работать из молодых учителей? Единственный вариант это если учитель сам родом из этого села и решил там и остаться. Все в город бегут и правильно делают, потому что никакого развития сельским поселениям в России нет и не предвидится.

Гость||

Гость писал(a):

А преподаватели Закона Божьего все укомплектованы?
давно уже

Гость||

А за это всего-то попросят на очередных выборах делать что скажут. Вперед дорогие педагоги и врачи продолжайте и дальше жизнь своим детям портить.

Гость||

Хотят давать...заерзали чунуши,у них то с земелькой под строиьельство все в порядке небось.А ,вообще,где могут жить молодые педагоги в сельской местности?У родителей или учинеков чтоли?Давать они хотят.Умора...

Гость||

Гость писал(a):

Курам на смех эта сумма.
да ладно норм лям так получить, попробуй его заработать на работе скажем у станка

Гость||

Да и чего там строить то зря - школы то все равно закрывают ,скоро будут уже в города возить учить детишек сельских . Нет будущего в сёлах ,одни пенсионеры доживают .

Гость||

Вообще то на селе в СССР давали дом, а земельный участок как само собой разумеющееся. Теперь Вам как манну предлагают пустой земельный участок. Почувствуйте разницу. И ни кто почему то не вспоминает об этом.

Гость||

Гость писал(a):

А преподаватели Закона Божьего все укомплектованы?
Даже конкурс.

Гость||

Гость писал(a):

Вообще то на селе в СССР давали дом, а земельный участок как само собой разумеющееся. Теперь Вам как манну предлагают пустой земельный участок. Почувствуйте разницу. И ни кто почему то не вспоминает об этом.
Все понимают, потому и не спешат в сельскую пастораль

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Имя: Гость
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