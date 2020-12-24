Молодым сельским педагогам хотят давать землю под строительство

В школах Пензенской области ощущается нехватка преподавателей. Об этом шла речь на подведении итогов года, состоявшемся в региональном министерстве образования в четверг, 24 декабря.
Глава ведомства Александр Воронков перечислил наиболее востребованные специальности. Это учителя математики, иностранного языка, в сельских школах - физкультуры, физики, химии.
«Нужно активнее работать с привлечением специалистов», - поставил задачу Александр Воронков.
Он рассказал, что для решения проблемы сейчас рассматривается возможность безвозмездного предоставления молодым педагогам, прибывающим работать в сельскую местность, земельных участков под строительство индивидуального жилья.
В самом начале года анонсировался старт федеральной программы «Земский учитель». Участвующие в ней педагоги должны приехать на работу в села, за что получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.
Тогда были определены три вакантные должности в сельских учебных заведениях региона. В учителях математики нуждалась школа имени А. Е. Махалина в селе Махалино Кузнецкого района и школа имени В. Я. Прошкина в селе Шугурово Сосновоборского района, в образовательное учреждение Наровчата требовался учитель английского языка.
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