Более 20 000 жителей области перенесли коронавирусную инфекцию

24.12.2020 | 19:36

В четверг, 24 декабря, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Список жертв пополнили мужчина и женщина.

Пациентке было 67. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение II степени и сахарный диабет.

Умерший мужчина - в возрасте 71 года. Он страдал сахарным диабетом II типа, хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом и атеросклерозом.

Теперь в Пензенской области официально подтверждена информация о 303 жертвах коронавируса.

«Выписаны 128 пациентов. Итого выздоровевших - 20 231», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.