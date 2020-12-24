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Общество

Более 20 000 жителей области перенесли коронавирусную инфекцию

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В четверг, 24 декабря, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Список жертв пополнили мужчина и женщина.

Пациентке было 67. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение II степени и сахарный диабет.

Умерший мужчина - в возрасте 71 года. Он страдал сахарным диабетом II типа, хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом и атеросклерозом.

Теперь в Пензенской области официально подтверждена информация о 303 жертвах коронавируса.

«Выписаны 128 пациентов. Итого выздоровевших - 20 231», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А попы ёлку купили или прибрали как гумпомощь? Вот в чём вопрос.

Гость||

Все эти сводки статистики день ото дня только смех вызывают. И судя по всему, не только у нас в Пензе статистику рисуют, но и в других городах. Недавно попалась статья о том, что в России каждый 50-й переболел коронавирусом. А если бы публиковали реальные цифры, скорее всего оказалось что уже как минимум каждый 10-й, а то и больше.

Гость||

Я тоже перенес коронавирусную инфекцию ,лет так 36 назад и не раз ,но, ничего,все мы болели в детстве и не раз..

Гость||

Не надо такие комментарии писать, пускай дурачки и дальше выносят все из дома и продают за копейки, а на эти копейки покупают бумагу туалетную телегами и гречку мешками. Пока ещё остаются такие идиотики нормальные люди деньги зарабатывают. Надеюсь что это продлиться ещё хотябы годик. Это один из лучших периодов в этом веке.

Гость||

"Ещё хотя бы годик" - да споюньте скорее. И так уже надоели до ужаса маски и полицейские, пытающиеся на людях без масок себе премию заработать. Дурачки всегда были и будут, а цены и без повального спроса на гречку и бумагу (которого уже нет) растут постоянно. Вот только зарплаты не растут. Эх..

Мотовилов (гость)||

Некая член зарубежной ассоциации врачей Баранова вчера озвучила здравую догадку: маски и прививки являются инкубаторами всё более агрессивных вирусов.

Выступавший по радио влиятельный врач России, эксперт и председатель, сказал, что прививки теперь будут всегда, так как вирус постоянно мутирует. "И нужно быть всегда впереди него"

Гость||

Жapкиe дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/chpoking

Имя: Гость
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