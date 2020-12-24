Более 20 000 жителей области перенесли коронавирусную инфекцию

В четверг, 24 декабря, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Список жертв пополнили мужчина и женщина.
Пациентке было 67. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение II степени и сахарный диабет.
Умерший мужчина - в возрасте 71 года. Он страдал сахарным диабетом II типа, хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом и атеросклерозом.
Теперь в Пензенской области официально подтверждена информация о 303 жертвах коронавируса.
«Выписаны 128 пациентов. Итого выздоровевших - 20 231», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
А попы ёлку купили или прибрали как гумпомощь? Вот в чём вопрос.