В Пензенской области изменится размер выплат на сирот

21.12.2020 | 11:29

С 1 февраля 2021 года в Пензенской области изменится ежемесячный размер выплаты на содержание детей-сирот в соответствующих организациях или находящихся под опекой либо в приемной семье. Такое решение приняли в понедельник, 21 декабря, депутаты регионального парламента.

Законопроект представил министр образования Пензенской области Александр Воронков. Он сообщил, что повышение размера выплат связано с изменением цен на продукты, одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.

На детей до 3 лет размер ежемесячных денежных выплат возрастет с 10 550 до 11 340 рублей, от 3 до 7 лет - с 10 600 до 11 030, от 7 до 11 лет - с 13 380 до 13 900, от 11 до 18 лeт - с 14 300 до 14 850.

Таким образом, для самых маленьких сирот прибавка составит 790 рублей в месяц, для малышей от 3 до 7 лет - 430, ребят от 7 до 11 лет - 520 и подростков от 11 до 18 лет - 550 рублей.

Также установлен размер денежной компенсации сиротам - выпускникам образовательных организаций для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Ее размер c 1 февраля 2021 года составит 72 960 рублей. Для сравнения: в 2020-м эта сумма равнялась 71 630 рублям, прибавка - 1 330 рублей.

На эти меры социальной поддержки в 2021 году потребуется 652 млн 780,6 тыс. рублей.

Депутаты приняли законопроект единогласно.