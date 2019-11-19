19.11.2019 | 10:45

С 1 февраля 2020 года в Пензенской области изменится ежемесячный размер средств на содержание детей-сирот в соответствующих организациях или находящихся под опекой либо в приемной семье. Такое решение приняли во вторник, 19 ноября, депутаты регионального парламента.

Законопроект представил министр образования Пензенской области Александр Воронков. Он сообщил, что повышение размера выплат связано с изменением цен на продукты, одежду, обувь, мягкий инвентарь.

На детей до 3 лет размер ежемесячных денежных выплат возрастет с 10 550 до 10 880 рублей, от 3 до 7 лет - с 10 210 до 10 600 рублей, от 7 до 11 лет - с 12 870 до 13 380 рублей, от 11 до 18 лeт - с 13 740 до 14 300 рублей.

Таким образом, для самых маленьких сирот прибавка составит 330 рублей в месяц, для малышей от 3 до 7 лет - 390, детей от 7 до 11 лет - 510 и подростков от 11 до 18 лет - 560 рублей.

Также установлен размер денежной компенсации сиротам - выпускникам образовательных организаций для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Ее размер c 1 февраля 2020 года составит 71 630 рублей. Это на 430 рублей больше, чем в 2019-м.

Депутаты Заксобра приняли законопроект единогласно.