В Пензенской области коронавирус перенесли 19 736 человек

В воскресенье, 20 декабря, в Пензенской области выписали 103 пациента, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Таким образом, число выздоровевших составило 19 736. 19 декабря из медучреждений области выписали 117 человек, 18-го - 120, 17-го - 111.
С начала эпидемии зарегистрировали 23 868 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост инфицированных на 20 декабря - 189.
По словам главы областного минздрава Александра Никишина, в регионе ситуация с распространением коронавируса стабильна. В день госпитализируют от 80 до 150 заразившихся. Количество свободных мест в инфекционных отделениях - 250-300.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
на картинке как будто трансплантологи нелегалы работают