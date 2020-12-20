В Пензенской области коронавирус перенесли 19 736 человек

20.12.2020 | 19:39

В воскресенье, 20 декабря, в Пензенской области выписали 103 пациента, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших составило 19 736. 19 декабря из медучреждений области выписали 117 человек, 18-го - 120, 17-го - 111.

С начала эпидемии зарегистрировали 23 868 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост инфицированных на 20 декабря - 189.

По словам главы областного минздрава Александра Никишина, в регионе ситуация с распространением коронавируса стабильна. В день госпитализируют от 80 до 150 заразившихся. Количество свободных мест в инфекционных отделениях - 250-300.