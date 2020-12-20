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Общество

В Пензенской области коронавирус перенесли 19 736 человек

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В воскресенье, 20 декабря, в Пензенской области выписали 103 пациента, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших составило 19 736. 19 декабря из медучреждений области выписали 117 человек, 18-го - 120, 17-го - 111.

С начала эпидемии зарегистрировали 23 868 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост инфицированных на 20 декабря - 189.

По словам главы областного минздрава Александра Никишина, в регионе ситуация с распространением коронавируса стабильна. В день госпитализируют от 80 до 150 заразившихся. Количество свободных мест в инфекционных отделениях - 250-300.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

на картинке как будто трансплантологи нелегалы работают

Гость||

В Пензенской области коронавирус перенесли 19 736 человек - им теперь режим повышенной готовности и масочный режим не к чему? они и так повышенно готовились и маски носили но переболели.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Таким образом, число выздоровевших составило 19 736.
penzainform.ru писал(a):
С начала эпидемии зарегистрировали 23 868 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост инфицированных на 20 декабря - 189.
23 868 человек на 1 305 563 чел . (на 2020 г.) + мигранты.Без мигрантов это 1,83 % от населения области за 10 месяцев !Ну и к чему все это раздувать ,поддерживать панику ,а что бы закручивать гайки,обирать население ,скрывать просчёты в реформах ,в области за период так называемой пандемии переболело мизерное количество людей ,естественный иммунитет не будет выработан ,за это время будет новый штамм вируса ,а далее новый.Это бег по кругу.

Гость||

Гость писал(a):

на картинке как будто трансплантологи нелегалы работают
))) Похоже. Может реклама? )))

Гость||

его носят переносят а он все проклятый не уходит

Гость||

Да большинство перенесли...узбагойтесь

Теперь будет как грипп - каждый год новый штамм. Вон в Британии уже...))

А вы боялись

Гость||

Да не боимся, вон наши уже два в одном придумали- вакцину вектооную от короновируса на основе вектора вируса гриппа.Это ещё чего - оказывается и вакцину от ВИЧ испытывают.Будем вакцинироваться оптом.

Гость||

"Отчет CBS в Денвере показал, что власти засчитывали всех умерших людей, у которых был положительный результат на коронавирус за последние 30 дней, как «смерти среди заболевших», даже если “заболевшие” умерли от каких-нибудь иных причин, например – огнестрельных ранений.

Причем, как сообщила коронер Бренда Брок в интервью местным СМИ «Как минимум двое из пяти умерших у нас от COVID-19 – это люди, умершие от огнестрельных ранений»."

Д-р Шаффхаузен||

Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью, говорится в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти.

Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. По его словам, данный штамм вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и характерен тем, что распространяется быстрее, чем другие варианты известного коронавируса. Хэнкок подчеркнул, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.

На юго-востоке Англии быстро выросло число заражений, и консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам рекомендовал жителям быть более осторожными.

"Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания. Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это", — отметил Уитти.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после получения данных о новом типе вируса проводит встречу кабинета министров. В 16:00 (19:00 мск) он вместе с Уитти проведет пресс-конференцию, на которой, вероятно, объявит об ужесточении правил после Рождества, а возможно, и об отмене планировавшегося смягчения ограничений в период с 23 по 27 декабря.

Объявляя в начале декабря о трехуровневой системе ограничений, которая сменила национальный локдаун, Джонсон пообещал с 23 по 27 декабря ослабить правила, разрешить трем семьям собираться дома вместе и свободно перемещаться по стране. Однако на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, особенно заметного в Лондоне, мэр британской столицы, а также два влиятельных медицинских журнала и ряд представителей научных и медицинских кругов призвали правительство отменить ослабление ограничений, способное привести к новой вспышке COVID-19

Гость||

Обнаруженная в Соединенном Королевстве мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии.

Всем надоело, его не удержать:

В связи с ростом заболеваемости в Лондоне и юго-восточной Англии ввели самый высокий уровень ограничений. В этих регионах закроются все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, бары, рестораны, парикмахерские и развлекательные заведения. Жителям запрещено встречаться с людьми из других домохозяйств, только если это не встреча один на один за пределами дома.

Подразумевается, что эти ограничения продлятся несколько месяцев.

Хэнкок посоветовал британцам «вести себя так, будто у них уже коронавирус». Вместо этого многие жители Лондона решили на время праздников переехать в регионы с более мягкими ограничениями. Глава Минздрава назвал такое поведение безответственным и предупредил, что полиция начнет патрулировать вокзалы, чтобы ограничить выезд горожан в другие регионы.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензенской области коронавирус перенесли 19 736 человек - им теперь режим повышенной готовности и масочный режим не к чему? они и так повышенно готовились и маски носили но переболели.
??????????

Имя: Гость
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