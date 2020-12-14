Обстановку по COVID-19 назвали стабильной несмотря на антирекорды

14.12.2020 | 09:25

На протяжении недели ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области остается стабильной. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Никишин на совещании в правительстве в понедельник, 14 декабря.

«Уровень, которого мы достигли, сохраняется. Количество госпитализаций по дням разнится от 80 до 150. Количество свободных мест в инфекционных отделениях - 250-300», - уточнил глава ведомства.

Кроме того, как он пояснил, число инфекционных коек в пензенских больницах удалось уменьшить на 200, что позволило более активно оказывать плановую помощь пациентам.

Неделей ранее Никишин тоже называл обстановку стабильной. Тогда количество вызовов скорой помощи составляло около 1 400. В день выписывали по 200-250 пациентов.

В течение последней недели в регионе регистрировали от 177 до 191 случая COVID-19 в сутки. Был зарегистрирован очередной антирекорд. Ранее число выявляемых ежедневно больных колебалось вокруг 160.

По последним данным оперативного штаба, за время пандемии в области заразились 22 547 человек. Выздоровели 18 929. Умерли 275.