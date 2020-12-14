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Общество

Обстановку по COVID-19 назвали стабильной несмотря на антирекорды

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На протяжении недели ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области остается стабильной. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Никишин на совещании в правительстве в понедельник, 14 декабря.

«Уровень, которого мы достигли, сохраняется. Количество госпитализаций по дням разнится от 80 до 150. Количество свободных мест в инфекционных отделениях - 250-300», - уточнил глава ведомства.

Кроме того, как он пояснил, число инфекционных коек в пензенских больницах удалось уменьшить на 200, что позволило более активно оказывать плановую помощь пациентам.

Неделей ранее Никишин тоже называл обстановку стабильной. Тогда количество вызовов скорой помощи составляло около 1 400. В день выписывали по 200-250 пациентов.

В течение последней недели в регионе регистрировали от 177 до 191 случая COVID-19 в сутки. Был зарегистрирован очередной антирекорд. Ранее число выявляемых ежедневно больных колебалось вокруг 160.

По последним данным оперативного штаба, за время пандемии в области заразились 22 547 человек. Выздоровели 18 929. Умерли 275.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так у нас и в стране всё стабильно, несмотря на то, что жопа полная...

Гость||

Стабилизец одним словом.

Гость||

Это как в сводках медиков: состояние пациента стабильно тяжелое.

Гость||

Да нормально всё пора уж тем кто переболело не участвовать в масочном режиме. А то они в надеждах повышен готовились и маски носили а всеравно захворали. Теперь им этого не нужно

Гость||

Без тебя сопливого люди разберутся!

Гость||

Без масочников разберёмся, у глупомордых мозги усохли

Гость||

Врут и сами верят

Гость||

Кому мешают маски. Проблем других много,не хочешь не носи.

Гость||

Гость писал(a):

Так у нас и в стране всё стабильно, несмотря на то, что жопа полная...
на все 100%

Имя: Гость
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