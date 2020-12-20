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Общество

В Никольске на площади появятся сад трав, шезлонги и ресторанный дворик

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Жителям Пензенской области показали, как планируют преобразовать центральную часть Никольска. Соответствующий пост появился в аккаунте регионального правительства в соцсети Instagram.

Речь идет о Заводской площади. Там планируют обустроить сад трав, поставить интерактивные экскурсионные стенды об истории стекольно-хрустального завода, разместить смотровую и детскую площадки, организовать зону отдыха с шезлонгами и ресторанный дворик.

В марте 2020 года стало известно, что Никольск оказался среди победителей всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Грант в 70 млн рублей власти потратят на преображение города.

Деньги на благоустройство из федерального бюджета получит и Кузнецк. На средства гранта там хотят реконструировать улицу Белинского, привокзальную площадь, сквер имени А. Н. Радищева, зеленые зоны перед зданием почтамта и с восточной и западной сторон кафе «Телец».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/penzenskaya_oblast
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Гость||

Самое интересное что будет в ресторанном дворике ? Самогон с огурцами ?

Гость||

Все началось благая идея и закончится хреново везде где проникает рука благоустройства Пенза,Заречный.Готовьтесь жители Никольска и Кузнецка останетесь без деревьев,за будете благоустроенны по программам

Гость||

Вы с этой идеей серьёзно ?

Гость||

Гость писал(a):

Вы с этой идеей серьёзно ?
Канэшна дарагой,70 лям серьозно.

Гость||

Ресторанный дворик в Никольске,ржу не могу.

Гость||

На какую только дурь не способна костлявая рука чиновника ради распила бюджета.

Имя: Гость
Комментарий:

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