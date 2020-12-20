В Никольске на площади появятся сад трав, шезлонги и ресторанный дворик

20.12.2020 | 14:40

Жителям Пензенской области показали, как планируют преобразовать центральную часть Никольска. Соответствующий пост появился в аккаунте регионального правительства в соцсети Instagram.

Речь идет о Заводской площади. Там планируют обустроить сад трав, поставить интерактивные экскурсионные стенды об истории стекольно-хрустального завода, разместить смотровую и детскую площадки, организовать зону отдыха с шезлонгами и ресторанный дворик.

В марте 2020 года стало известно, что Никольск оказался среди победителей всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Грант в 70 млн рублей власти потратят на преображение города.

Деньги на благоустройство из федерального бюджета получит и Кузнецк. На средства гранта там хотят реконструировать улицу Белинского, привокзальную площадь, сквер имени А. Н. Радищева, зеленые зоны перед зданием почтамта и с восточной и западной сторон кафе «Телец».