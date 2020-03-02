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Общество | Никольск получит 70 миллионов рублей на благоустройство

02.03.2020|13:36
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Никольск оказался среди победителей всероссийского конкурса грантов на благоустройство малых городов.

Всего в 2020 году заявки на участие подали 300 городов, допустили 286, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Теперь Никольск получит из федерального бюджета 70 миллионов рублей, которые будут потрачены на благоустройство.

Губернатор Иван Белозерцев отметил успех города и призвал глав муниципальных образований готовить документацию и проекты для участия в следующем этапе конкурса на получение гранта.

Курировать процесс будут первый заместитель председателя регионального правительства Виктор Кувайцев и главный архитектор области Леонид Иоффе.

В 2018 году 100-миллионный грант от правительства РФ на благоустройство выиграл Кузнецк. Также на него претендовали такие города Пензенской области, как Заречный, Каменка, Нижний Ломов, Никольск и Сердобск.

На средства гранта в Кузнецке отреставрировали исторические здания, вымостили тротуар в центре, обстроили каштановую аллею, установили детский игровой комплекс и оборудовали зону отдыха.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|02.03.2020 13:49|

Можно купит дофига массажных накидок за 129000 руб.

Гость|02.03.2020 14:06|

мало, в Кузецке мост хотят снести за 38 лямов, а тут город благоустроить.

Имя: Гость
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