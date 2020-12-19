В Кузнецке Дед Мороз и Снегурочка водили хороводы вокруг главной елки

19.12.2020 | 12:06

В четверг, 18 декабря, на центральной площади второго по величине населенного пункта Пензенской области состоялось торжественное открытие зимнего городка «Кузнецк новогодний».

Развлекательную программу подготовили сотрудники творческих центров, а провели ее с маленькими и взрослыми кузнечанами Дед мороз и Снегурочка. Гостей ждали игры, забавы и хоровод вокруг главной городской елки.

«Мамы и папы, дедушки и бабушки с удовольствием принимали участие в праздничном мероприятии, почувствовав себя на миг детьми. Завершились новогодние гулянья фейерверком», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ранее в мэрии Кузнецка решили, что особое внимание должно уделяться мероприятиям на открытом воздухе, в том числе на площади, в парках, загородных зонах отдыха.

В Заречном решено отказаться от хороводов и массовых игр и сделать упор на интеллектуальные игры в небольших группах детей и подростков. В Пензе большинство акций проведут в музеях, библиотеках, театрах, картинной галерее. У главной елки на новогоднюю ночь запланирована только музыкальная радиопрограмма.