В Кузнецке массовых празднеств не планируется, но гулять будет можно

12.12.2020 | 16:03

В пятницу, 11 декабря, в администрации Кузнецка обсудили предстоящие новогодние и рождественские праздники.

Мэр города Сергей Златогорский подчеркнул, что в связи с эпидемией коронавируса в традиционную схему празднования введены ограничения.

«Массовых мероприятий не планируется, елки в детских садах и школах пройдут в группах. Поэтому в зоне внимания будут мероприятия уличного формата, включая гулянья на площади, в парке, загородных зонах отдыха на открытом воздухе»,- пояснил он.

Особое внимание, по мнению Сергея Златогорского, следует уделить разъяснительной работе с родителями юных кузнечан об элементарных правилах эпидемиологической безопасности во время каникул.

Ранее об изменении формата праздников заявили в Пензе и Заречном.

В областном центре большинство мероприятий пройдет в помещениях (музеях, библиотеках, театрах, картинной галерее), а на новогоднюю ночь у главной елки запланирована только музыкальная радиопрограмма.

В закрытом городе у елок на открытом воздухе не будет хороводов и массовых игр, чтобы соблюдать дистанцию. Во время каникул пройдут квесты, викторины, интеллектуальные баттлы в небольших группах детей и подростков. Выступления коллективов и солистов пройдут в онлайн-режиме.