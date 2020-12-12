В Кузнецке массовых празднеств не планируется, но гулять будет можно

В пятницу, 11 декабря, в администрации Кузнецка обсудили предстоящие новогодние и рождественские праздники.
Мэр города Сергей Златогорский подчеркнул, что в связи с эпидемией коронавируса в традиционную схему празднования введены ограничения.
«Массовых мероприятий не планируется, елки в детских садах и школах пройдут в группах. Поэтому в зоне внимания будут мероприятия уличного формата, включая гулянья на площади, в парке, загородных зонах отдыха на открытом воздухе»,- пояснил он.
Особое внимание, по мнению Сергея Златогорского, следует уделить разъяснительной работе с родителями юных кузнечан об элементарных правилах эпидемиологической безопасности во время каникул.
Ранее об изменении формата праздников заявили в Пензе и Заречном.
В областном центре большинство мероприятий пройдет в помещениях (музеях, библиотеках, театрах, картинной галерее), а на новогоднюю ночь у главной елки запланирована только музыкальная радиопрограмма.
В закрытом городе у елок на открытом воздухе не будет хороводов и массовых игр, чтобы соблюдать дистанцию. Во время каникул пройдут квесты, викторины, интеллектуальные баттлы в небольших группах детей и подростков. Выступления коллективов и солистов пройдут в онлайн-режиме.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Слава мэру Кузнецка! Гулять разрешил. Вовек доброту не забуду.