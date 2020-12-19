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Общество

В Губернском лицее провели конкурс новогоднего декора

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В течение нескольких дней учащиеся Губернского лицея будут грызть гранит науки среди новогоднего убранства. В образовательном учреждении объявлен конкурс на праздничное оформление классов. Старшеклассников не оторвать от внеучебной работы.

«Очень приятно сразу становится, как-то уютнее, воспоминания из детства приходят. И вообще школу трудно представить без какого-то антуража перед Новым годом. Очень приятно каждый раз как-то по-новому украсить свой класс», - отметил учащийся лицея Егор Евдокимов.

«Один из главных критериев оценки - умение детей создавать своими руками творческие вещи. Меньше будет оцениваться то, что покупалось, больше - то, что сделано своими руками. Оценят креатив, нестандартность мышления, собственный вклад и эстетический уровень - он должен быть высоким», - уточнил старший воспитатель Виталий дятлов.

Одним из атрибутов Нового года лицеисты решили сделать пятиконечную звезду.

«Символ многозначительный, в том числе может служить в некоторой степени оберегом от негативных сил. А авраамических религиях встречается такое, что звезда, направленная вверх, охраняет человека», - пояснил Егор Евдокимов.

В итоге в конкурсе новогодних украшений учебных кабинетов Губернского лицея победили одаренные дети из 10-го, информационно-математического, класса.

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