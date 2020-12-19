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Общество

В Доме молодежи пензенские студотряды подвели итоги года

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В Доме молодежи бойцы, комиссары, командиры Пензенского отделения «Российских студенческих отрядов» торжественно подвели итоги уходящего года. Молодежь разной профессиональной ориентации покоряла так называемую целину по всей стране.

«В этом году ребята, несмотря на сложную ситуацию, пандемию, поработали в Воронежской, Рязанской областях, выезжали в Новый Уренгой на межрегиональную стройку «Северное сияние», а также работали в здравницах, пансионатах Краснодарского края и Крыма, потому что потребность в людях, в рабочей силе была однозначно», - сообщил руководитель отделения РСО Артем Колобов.

Студентка Пензенского государственного аграрного университета Ангелина Лаврина и ее товарищи трудились в городке Лиски Воронежской области.

«Все, что делают ветеринары, - тем и занимались. Я работала непосредственно на заводе по переработке молока, в лаборатории, помогала технологу», - рассказала комиссар сельскохозяйственного отряда «Наследие».

Торжественный вечер студотрядов в Доме молодежи прошел в атмосфере приподнятого настроения. Лучшим представителям студенческих отрядов, отработавшим в 2020 году, вручили подарки.

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Гость||

А когда, старая, глупая тетенька уйдет из дома молодежи. Всю картину портит.

Гость||

Дайте воду!!! Весь заводской район без воды.

Гость||

А сколько по итогу забеременнели в студотрядах ?

Гость||

Зачем они значки напяливают, как шойгу

Гость||

мое отношение к студенческим отрядам и вообще к студентам волонтерам начиная где то с того времени как прошло преображение фонтанной площади можно ассоциировать только с одним выражением * купи или дай денег взаймы * единственная девушка с которой всегда можно дружить и общаться это лерочка Евсеева - остальные так себе ....

Имя: Гость
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