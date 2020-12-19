В Доме молодежи пензенские студотряды подвели итоги года

19.12.2020 | 16:00

В Доме молодежи бойцы, комиссары, командиры Пензенского отделения «Российских студенческих отрядов» торжественно подвели итоги уходящего года. Молодежь разной профессиональной ориентации покоряла так называемую целину по всей стране.

«В этом году ребята, несмотря на сложную ситуацию, пандемию, поработали в Воронежской, Рязанской областях, выезжали в Новый Уренгой на межрегиональную стройку «Северное сияние», а также работали в здравницах, пансионатах Краснодарского края и Крыма, потому что потребность в людях, в рабочей силе была однозначно», - сообщил руководитель отделения РСО Артем Колобов.

Студентка Пензенского государственного аграрного университета Ангелина Лаврина и ее товарищи трудились в городке Лиски Воронежской области.

«Все, что делают ветеринары, - тем и занимались. Я работала непосредственно на заводе по переработке молока, в лаборатории, помогала технологу», - рассказала комиссар сельскохозяйственного отряда «Наследие».

Торжественный вечер студотрядов в Доме молодежи прошел в атмосфере приподнятого настроения. Лучшим представителям студенческих отрядов, отработавшим в 2020 году, вручили подарки.