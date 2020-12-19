Строительство дороги в объезд Бессоновки поддержат федералы

19.12.2020 | 10:32

В четверг, 17 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

Во время деловой беседы глава региона представил проект строительства транспортной развязки на выезде из микрорайона Заря, где активно строятся как индивидуальные, так и многоэтажные дома.

Развязка в Дальнем Арбекове обеспечит прямой выезд из микрорайонов Арбековская Застава и Заря на трассу М5 «Урал». Средства будут выделены из федерального бюджета. Дорогу к ней планируют проложить по улице 65-летия Победы.

«Строительство дорожной развязки улучшит транспортную логистику в границах Пензы, обеспечит сохранение скоростного режима, а самое главное - безопасность дорожного движения. Проектно-сметная документация на объект разработана», - сообщил Иван Белозерцев.

Он также рассказал об острой необходимости строительства новой автомобильной дороги в обход Бессоновки. Ранее глава региона объяснил, что от этого населенного пункта можно добраться до центра Пензы за 25 минут, однако из-за «бутылочного горлышка» имеющейся автотрассы автомобили едут крайне медленно.

Строительство новой трассы планируется начать за счет средств регионального бюджета, но без поддержки федералов реализовать проект невозможно. Теперь согласие на помощь получено.

«Марат Шакирзянович выразил готовность поддержать регион, оказав нам содействие по выделению средств из федерального бюджета на реализацию таких проектов на условиях софинансирования», - подвел Иван Белозерцев на своей странице в Instagram итог встречи, назвав командировку продуктивной.