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Общество

Воспитатели зареченских детсадов стали одними из лучших в стране

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Работники дошкольных учреждений Пензенской области стали лучшими в стране. Итоги конкурса «Воспитатели России» подвели в дистанционном формате. Сразу три диплома оказались у представителей Заречного.

Ирина Меньшова из детского сада № 15 стала лауреатом II степени в номинации «Инклюзивное образование». Ее спортивный проект покорил столичное жюри.

«Дети сами организовали соревнования, выбрали виды спорта, создали инвентарь, починили футбольные ворота, сами сплели дартс. Работа проведена достаточно серьезная, и длилось это все в течение трех месяцев. Итог проекта - довольно масштабные соревнования», - рассказала дефектолог.

Лауреатом II степени также стала представительница Заречного Каленова Ирина. Она признана лучшейа в престижной номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию и оздоровлению дошкольников».

«Очень важно, что на протяжении последних лет наша воспитательная система дошкольного образования оценена. Наши воспитатели становятся лучшими и на конкурсе профессионального мастерства, и на данном конкурсе стали победителями в нескольких номинациях», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

За награды боролись более 12 тысяч воспитателей со всей России.

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