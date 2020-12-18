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Общество

Пензенцы могут получить призы при оплате электроэнергии в декабре

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ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о ежегодной предновогодней акции «В Новый год - без долгов!», которая будет действовать до 31 декабря.

Потребители могут получить в подарок от энергосбытовой компании от 500 до 1 000 рублей на свои лицевые счета. Для участия в акции клиентам компании необходимо совершить всего два простых действия: оплатить счет за ноябрь и текущее потребление декабря по показаниям счетчика электроэнергии, снятым до 25-го числа.

В результате за лицевым счетом по состоянию на 1 января 2021 года не должна числиться задолженность.

После подведения итогов акции в январе 2021 года из числа участников будут выбраны 150 победителей.

50 потребителям, использовавшим для оплаты дистанционные сервисы - официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», «Личный кабинет» либо мобильное приложение «ТНС энерго» - на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей.

100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми другими способами, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

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