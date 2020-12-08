В Пензе сетевой магазин закрыли из-за обработки неподходящим дезраствором

08.12.2020 | 18:20

Красный свет зажегся для одного из сетевых магазинов в Пензе. О том, что приобрести там пока ничего нельзя, покупатели узнают из объявлений, вывешенных на дверях. В зале работают судебные приставы, которые исполняют решение служителей Фемиды о временном закрытии торгового помещения, расположенного на КПД.

После проверки, проведенной Роспотребнадзором, суд Железнодорожного района постановил приостановить деятельность магазина.

«На 14 суток либо до момента устранения нарушений директором магазина», - уточнил судебный пристав-исполнитель Железнодорожного РОСП г. Пензы Сергей Фролов.

Причиной закрытия стало несоблюдение одного из требований санитарно-эпидемиологических норм. Обработка поверхностей в помещении производилась дезинфицирующим раствором, в составе которого отсутствует компонент, убивающий вирусы. Казалось бы, мелочь, но именно она и привела к столь радикальным мерам.

Руководство магазина устранило нарушение в кратчайшие сроки.

«Мы закупили средства, которые предусмотрены Роспотребнадзором, и в ближайшее время ждем покупателей», - рассказала директор магазина Олеся Каретникова.

Однако свои двери торговый зал распахнет только после того, как суд вынесет решение. Тем временем даже один нерабочий день сулит предпринимателям убытки в сотни тысяч рублей, а за три недели до Нового года - даже миллионные потери. Сотрудники магазина называют произошедшее войной конкурентов.