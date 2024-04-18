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Из жизни

Микрокредитная организация ввела бессоновца в заблуждение

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В Пензенской области микрокредитную организацию «КНОПКАДЕНЬГИ» оштрафовали за нарушение требований закона при возврате задолженности.

Ее признали виновной во введении должника в заблуждение. Организация в июле 2023 года направила ему уведомление, где говорилось, что плохая кредитная история может быть причиной отказа в трудоустройстве.

Изначально штраф компании за нарушение - 50 000 рублей - назначил заместитель руководителя УФССП России по Пензенской области. Представитель ООО МКК «КНОПКАДЕНЬГИ» подал на это постановление жалобу сначала в Бессоновский районный суд, а затем в областной. Он указал, что у организации не было цели оказать психологическое давление на должника, сведения носили лишь ознакомительный характер.

Однако обе жалобы были оставлены без удовлетворения.

«ООО МКК «КНОПКАДЕНЬГИ», направив уведомление, содержащее указание на возможность отказа в трудоустройстве по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника (плохой кредитной историей), ввело должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства по договору потребительского займа», - подчеркнули в областном суде.

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