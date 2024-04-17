Штрафы для самокатчиков планируют прописать в КоАП

17.04.2024 | 21:35

Пензенских самокатчиков, как и остальных россиян, могут начать штрафовать за управление устройством в пьяном виде, езду вдвоем на одном средстве индивидуальной мобильности (СИМ) и перевозку детей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Если его одобрят, то в КоАП появятся новые штрафы, уточняет «Парламентская газета».

За пьяную езду и отказ от медосвидетельствования нарушителям придется заплатить до 30 000 рублей, за езду вдвоем - до 3 000, а за перевозку детей - до 5 000.

Также водителей электросамокатов станут наказывать за оставление мест ДТП (до 5 000 рублей). Подразумевается, что нарушителей будут выявлять сотрудники ГИБДД.

Осенью 2023-го в Пензе внесли изменения в порядок пользования общественными территориями при передвижении на арендуемых электросамокатах. Так, в жилых, велосипедных зонах и дворах скорость не должна превышать 20 километров в час.