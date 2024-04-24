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Общество

Алиментщик из Лопатинского района изменил взгляды после участия в СВО

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Житель Лопатинского района несколько лет игнорировал свои родительские обязанности и накопил долг по алиментам на сумму около 900 тысяч рублей.

Изредка мужчина переводил незначительные средства на содержание детей, но полностью гасить долг не спешил. В отношении сельчанина возбудили исполнительное производство, а в январе 2020-го его привлекли к административной ответственности.

В 2022-м алиментщику уже грозило уголовное наказание, но осенью мужчину мобилизовали.

«Участие в боевых действиях полностью изменило мировоззрение нерадивого отца и заставило его осознать всю полноту ответственности перед своими детьми - не юридической, а моральной», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Когда мужчина приехал в краткосрочный отпуск, он явился к приставам, чтобы уточнить, сколько задолжал детям. Через несколько дней вся нужная сумма поступила на депозитный счет.

«Следует отметить, что случаи погашения своих долгов участниками специальной военной операции происходят все чаще и это, вне всяких сомнений, достойная тенденция», - добавили приставы.

Так, 31-летний житель Никольского района, задолжавший банку 400 тысяч рублей, выплатил всю сумму, подписав контракт и отправившись в зону СВО.

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