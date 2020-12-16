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Общество

А. Воронков рассказал о проблемах в семьях осквернителей Вечного огня

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Министр образования Пензенской области Александр Воронков высказался по поводу осквернения Вечного огня. Вечером в среду, 16 декабря, он поделился мнением о произошедшем в личном Instagram-аккаунте.

«Я испытал шок от поведения девочек-подростков на Монументе воинской и трудовой славы в городе Пензе. Моментальный разбор ситуации показал наличие проблем и в семьях несовершеннолетних, и педагогические недоработки в самих школах», - констатировал министр.

По словам Воронкова, подростки «не осознавали всего ужаса поступка, который они совершают».

«И сейчас важно, чтобы школьницы искренне раскаялись в содеянном, а родители, педагоги и психологи поддержали их и помогли в этом. Нам, взрослым, надо быть внимательными к каждому ребенку, заранее предвидеть возможность возникновения проблем, не допускать их появления и совместно решать», - подчеркнул министр.

Поводом для разбирательства стал поступок пензенских школьниц 13 и 15 лет. 15 декабря одна из них загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео. На нем запечатлено, как они с подругой грелись у Вечного огня (одна выставляла над пламенем ягодицы, другая - стопы). При этом девочки нецензурно выражались.

После того как 16 декабря сообщения об этом появились в СМИ, инцидентом заинтересовалась прокуратура. Личности девочек установили, на родителей составили протоколы. К делу подключилось и региональное управление Следственного комитета России.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«И сейчас важно, чтобы школьницы искренне раскаялись в содеянном
А если раскаются неискренне?

А скорее всего так оно и будет

Гость||

Отстаньте от них!.никто не просил их рожать...

Имя: Гость
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