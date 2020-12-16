А. Воронков рассказал о проблемах в семьях осквернителей Вечного огня

16.12.2020 | 18:53

Министр образования Пензенской области Александр Воронков высказался по поводу осквернения Вечного огня. Вечером в среду, 16 декабря, он поделился мнением о произошедшем в личном Instagram-аккаунте.

«Я испытал шок от поведения девочек-подростков на Монументе воинской и трудовой славы в городе Пензе. Моментальный разбор ситуации показал наличие проблем и в семьях несовершеннолетних, и педагогические недоработки в самих школах», - констатировал министр.

По словам Воронкова, подростки «не осознавали всего ужаса поступка, который они совершают».

«И сейчас важно, чтобы школьницы искренне раскаялись в содеянном, а родители, педагоги и психологи поддержали их и помогли в этом. Нам, взрослым, надо быть внимательными к каждому ребенку, заранее предвидеть возможность возникновения проблем, не допускать их появления и совместно решать», - подчеркнул министр.

Поводом для разбирательства стал поступок пензенских школьниц 13 и 15 лет. 15 декабря одна из них загрузила к себе в сториз во «ВКонтакте» видео. На нем запечатлено, как они с подругой грелись у Вечного огня (одна выставляла над пламенем ягодицы, другая - стопы). При этом девочки нецензурно выражались.

После того как 16 декабря сообщения об этом появились в СМИ, инцидентом заинтересовалась прокуратура. Личности девочек установили, на родителей составили протоколы. К делу подключилось и региональное управление Следственного комитета России.