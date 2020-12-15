В Заречном оказывают помощь 1 207 заразившимся коронавирусом

15.12.2020 | 12:53

На вторник, 15 декабря, в Заречном от коронавируса лечат 1 207 человек. Еще 6 жителям города оказывают помощь в медучреждениях Пензы.

Согласно данным администрации ЗАТО, число случаев COVID-19 в Заречном достигло 3 818. За минувшую неделю, с 8 по 14 декабря, специалисты фиксировали от 33 до 45 заразившихся ежедневно, выписывали от 4 до 53 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом осталась на том же уровне, что и на предыдущей неделе.

На данный момент в стационарах города оказывают помощь 122 зареченцам, амбулаторно лечатся 1 085.

«Поскольку ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 остается непростой, глава города подчеркнул важность строгого следования противоэпидемическим требованиям. Так, он поручил продолжать строгий контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кроме того, распорядился усилить мониторинг городских организаций, предприятий торговли и общепита на предмет выполнения норм и правил противоэпидемической безопасности», - сообщили в администрации Заречного.