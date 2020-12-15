Сетевое издание|18+|Вторник|15 дек 2020|12:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе подготовили два иска на отзыв свидетельств у перевозчиков

Печать

Управление транспорта и связи г. Пензы подготовило два иска в суд с требованием отозвать свидетельства об осуществлении регулярных перевозок у транспортных компаний.

На такую меру решили пойти из-за систематического нарушения «Дилижансом» графика движения по вечерам.

«Это проблему не решит, у нас много обращений на эту тему - сведите информацию, по каким маршрутам есть нарушения, проведите встречу с перевозчиками, и надо снова выйти с инициативой о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области в части введения штрафов для перевозчиков», - высказал свое мнение глава администрации города Андрей Лузгин.

Накануне сообщалось, что лишение ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» свидетельств - дело решенное. Правда, повод к этому был иным.

С 29 декабря 2018 года перевозчики на маршрутах № 54, 66, 70 и 89 работают по нерегулируемым тарифам на основании утвержденного мэрией документа.

Однако выдать соответствующие свидетельства можно было только после конкурса, которого не проводили.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

надо снова выйти с инициативой о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области в части введения штрафов для перевозчиков
А толку? В управление транспорта, которое ничем не управляет, пишешь, в ответ - нарушений не обнаружено.

Гость||

Да неужели заметили, что нарушают график? Не прошло и 10 лет.

Гость||

Гоните это дилижанс вместе Меркурием и кривозубовым и Фоминым - заелись

Гость||

1 января 2020 года невозможно было добраться на работу.

Маршрутки № 16 только в 8:30 начала движение из Арбеково.

Всей остановкой хотели в суд подавать на дилижанс.

Гость||

Сейчас по быстрому проведут новые тендеры которые выиграют естественно снова Дилижансы и Меркурии ,и снова Фомины,Тюгаевы ,Кривозубовы,Бочкаревы в полном порядке при кормушки ,только уже все по закону /закон что дышло ,куда повернул,то и вышло/,а народ снова в пролёте.

Гость||

Гость писал(a):

1 января 2020 года невозможно было добраться на работу.
пешком бы давно дошли

Гость||

Мышиная возня лузги.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
1 января 2020 года невозможно было добраться на работу.
пешком бы давно дошли
Из дальнего Арбеково в Согласие, или до Терновки.

Пешком? Да легко.

Гость||

Гость писал(a):

народ снова в пролёте.
Народ "в пролете" потому, что на выборах голосует не думая.

Гость||

Эти маршруты пусть не по графику, но ходят. А вот 75 маршрутка вообще графика нет. В выходные вообще ни одна не работает. А после 18 часов в рабочии дни так же нет ни одной. Как хотят так и работают. Звонили и в автокомбинат неоднократно и в управлении транспорта, мер никаких.

Гость||

Цены подняли за проезд, а работать не хотят. С западной поляны нет ни одного автобуса. Почему люди должны за 32 рубля ездить. А у кого льготы?

Гость||

Управление транспорта и связи г. Пензы подготовило два иска в суд с требованием отозвать свидетельства об осуществлении регулярных перевозок у транспортных компаний.

решили реабилитироваться? или показать видимость , что работают.

ну-ну

Гость||

Гость писал(a):

1 января 2020 года невозможно было добраться на работу.

Маршрутки № 16 только в 8:30 начала движение из Арбеково.

Всей остановкой хотели в суд подавать на дилижанс.

А вы даже пожаловаться нормально не можете. ООО "ГОРОДСКОЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ" УЧРЕДИТЕЛИ :ФОМИНА ОЛЬГА ЛЬВОВНА 100 %. ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ" УЧРЕДИТЕЛИ:ТЮГАЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 61.72% .Отслеживание трафика :ООО "ПЕНЗА ГЛОНАСС ПЛЮС" УЧРЕДИТЕЛИ ФОМИНА ОЛЬГА ЛЬВОВНА и ООО "ПЕНЗА-ГЛОНАСС" УЧРЕДИТЕЛИ ДЖУРАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ,который хозяин ООО Автокомбината и у которого директором работает Андрей Фомин. Так что они полностью контролируют как движение общественного транспорта в городе ( государственной диспетчерской уже давно нет),так и слежение .

Гость||

Гость писал(a):

Народ "в пролете" потому, что на выборах голосует не думая.
Вы дурачок?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте