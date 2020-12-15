В Пензе подготовили два иска на отзыв свидетельств у перевозчиков

15.12.2020 | 11:42

Управление транспорта и связи г. Пензы подготовило два иска в суд с требованием отозвать свидетельства об осуществлении регулярных перевозок у транспортных компаний.

На такую меру решили пойти из-за систематического нарушения «Дилижансом» графика движения по вечерам.

«Это проблему не решит, у нас много обращений на эту тему - сведите информацию, по каким маршрутам есть нарушения, проведите встречу с перевозчиками, и надо снова выйти с инициативой о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области в части введения штрафов для перевозчиков», - высказал свое мнение глава администрации города Андрей Лузгин.

Накануне сообщалось, что лишение ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» свидетельств - дело решенное. Правда, повод к этому был иным.

С 29 декабря 2018 года перевозчики на маршрутах № 54, 66, 70 и 89 работают по нерегулируемым тарифам на основании утвержденного мэрией документа.

Однако выдать соответствующие свидетельства можно было только после конкурса, которого не проводили.