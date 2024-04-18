Озвучено состояние пензенских спортсменов, попавших в ДТП

18.04.2024 | 12:01

В Ульяновской области в связи с ДТП, участниками которого стали юные пензенские хоккеисты, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что 17 апреля на автодороге возле села Гулюшево Сурского района автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и сопровождающих взрослых, съехал в кювет и опрокинулся на бок. Пострадали несколько человек, в том числе дети, которые после оказания медицинской помощи были отпущены.

«Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - сообщили в информационном центре СК России.

В Минздраве Ульяновской области уточнили, что в салоне находилось 29 человек, в том числе 16 игроков детской хоккейной команды. Пострадало пять пассажиров. На место происшествия оперативно выехали две бригады скорой помощи Сурской районной больницы.

«В Сурскую районную больницу было доставлено трое взрослых и один ребенок в удовлетворительном состоянии с небольшими травмами, ссадинами и ушибами. Им оказана помощь, госпитализация в медучреждение не потребовалась»,- говорится в сообщении.

В спортивной школе по хоккею Пензенской области проинформировали, что из Пензы за пассажирами оперативно прибыл еще один автобус.

«Все спортсмены и тренеры находятся дома со своими близкими», - рассказали в спортшколе.