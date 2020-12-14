УФАС: Пензенских перевозчиков все-таки лишат свидетельств

14.12.2020 | 17:28

Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск регионального УФАС России, который просил отозвать свидетельства у крупных перевозчиков, обслуживающих маршруты № 54, 66, 70 и 89.

С 2012 года транспортники работали по регулируемым тарифам с финансированием выпадающих доходов за счет муниципального бюджета. 29 декабря 2018-го администрация Пензы утвердила документ об оказании услуг пассажирам по нерегулируемым тарифам с момента выдачи свидетельств.

По закону сделать это можно было только по результатам проведения конкурса.

«04.02.2019 Управление транспорта и связи г. Пензы в нарушение положений федерального закона выдало ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и новые карты маршрутов без проведения открытого конкурса», - сообщили в пресс-службе регионального УФАС РФ.

Антимонопольщики усмотрели в этом нарушение, обратились в арбитражный суд, и 9 декабря 2020 года иск был удовлетворен. Суд признал незаконным бездействие администрации, которая не провела конкурс, и действия УТиС, которое выдало свидетельства.

«Также Арбитражным судом Пензенской области принято решение прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам № 54, 89, 66, 70 с момента вступления в силу решения суда», - заключили в УФАС.