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Общество

УФАС: Пензенских перевозчиков все-таки лишат свидетельств

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Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск регионального УФАС России, который просил отозвать свидетельства у крупных перевозчиков, обслуживающих маршруты № 54, 66, 70 и 89.

С 2012 года транспортники работали по регулируемым тарифам с финансированием выпадающих доходов за счет муниципального бюджета. 29 декабря 2018-го администрация Пензы утвердила документ об оказании услуг пассажирам по нерегулируемым тарифам с момента выдачи свидетельств.

По закону сделать это можно было только по результатам проведения конкурса.

«04.02.2019 Управление транспорта и связи г. Пензы в нарушение положений федерального закона выдало ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и новые карты маршрутов без проведения открытого конкурса», - сообщили в пресс-службе регионального УФАС РФ.

Антимонопольщики усмотрели в этом нарушение, обратились в арбитражный суд, и 9 декабря 2020 года иск был удовлетворен. Суд признал незаконным бездействие администрации, которая не провела конкурс, и действия УТиС, которое выдало свидетельства.

«Также Арбитражным судом Пензенской области принято решение прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам № 54, 89, 66, 70 с момента вступления в силу решения суда», - заключили в УФАС.

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Гость||

Ииииии???? Когда же оно вступит в законную силу? Конечно же, его еще будут обжаловать...

Гость||

Кишка тонка. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.

Гость||

А вам, глпомордым, все это еще предстоит оплатить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«04.02.2019 Управление транспорта и связи г. Пензы в нарушение положений федерального закона выдало ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и новые карты маршрутов без проведения открытого конкурса», - сообщили в пресс-слу
И-И-И?? кого из этоого бестолкового управления привлекут к ответсвенности за нарушение законодательсва?

А где был Кувайцев?

А где был Белозёрцев??

Гость||

Интересно начнется грызня за сладкие маршруты или всё останется как есть, только бумажки переоформят?

Гость||

89 давно маршрутки катаются,как и по 30 маршруту вместо автобусов и там нет льгот. И ещё 130 считается пригородным хотя 90 % маршрута проходит по городу ,значит тарифы там должно регулировать министерство транспорта министра Буйлова .И как и что будет с тарифами на 130 ?

Гость||

Гость писал(a):

Интересно начнется грызня за сладкие маршруты или всё останется как есть, только бумажки переоформят?
И тот, кто выиграет, сделает для вас самую подходящую цену в 82 рубля за поездку.

Гость||

Банальный передел рынка. Ничего нового. И ещё не факт, что горожане от этого что-то выиграют.

Гость||

Гость писал(a):

Банальный передел рынка. Ничего нового. И ещё не факт, что горожане от этого что-то выиграют.
82 рубля за поездку нужно для вас сделать в любом случае.

Гость||

Гость писал(a):

И тот, кто выиграет, сделает для вас самую подходящую цену в 82 рубля за поездку.
Ты идиот все не уймешься и до тебя кретина не как не дойдет ,что у нас физически и практически не может проезд стоить больше в разы чем в столице ,Москве.40 р. там по карте Тройка ,на абсолютно новом и работающим как швейцарские дорогие часы, транспорте.

Гость||

Проведут конкурс, который выиграют эти де жучары, вот и всех делов, тьфу! Чтоб им всем провалиться!

Гость||

Гость писал(a):

82 рубля за поездку нужно для вас сделать в любом случае.
да хоть 100! уже без разницы

Гость||

Я и за 32 не езжу, а дороже и подавно не буду!

Гость||

Гость писал(a):

Ты идиот все не уймешься и до тебя кретина не как не дойдет ,что у нас физически и практически не может проезд стоить больше в разы чем в столице ,Москве.40 р. там по карте Тройка ,на абсолютно новом и работающим как швейцарские дорогие часы, транспорте.
Это до тебя глупомордого никак не дойдет, что ты будешь платить сколько тебе скажут.

Гость||

Глу-по-мор-дые, аааа

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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