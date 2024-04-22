В Пензе кондуктор автобуса 92 раза приложила к валидатору чужую карту

22.04.2024 | 10:50

В Пензе будут судить местную жительницу, которая, будучи кондуктором, украла деньги со счета одного из пассажиров.

По версии следствия, в январе этого года женщина нашла в салоне автобуса банковскую карту, которую кто-то потерял.

«Она использовала ее для проведения оплаты проезда с помощью эквайрингового терминала, а полученные от пассажиров наличные денежные средства присваивала себе», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Таким образом за один свой рабочий день кондуктор приложила карту к валидатору 92 раза, потратив на это 2 484 рубля.

Когда преступление вскрылось, в отношении пензячки возбудили уголовное дело. Она признала вину и возместила владельцу карты причиненный ущерб.

Материалы направлены в суд.