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Общество

Пензенский министр рассказал, как проходит приемка троллейбусов

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Около 20 новых троллейбусов марки «Горожанин», поступивших в Пензу из Уфы, сейчас проходят приемку. О том, как она проводится, во вторник, 16 апреля, рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин.

Пензенский министр рассказал, как проходит приемка троллейбусов

«Надо понимать, что машины не сразу выходят на линию. Прежде их нужно проверить, выявить, может быть, какие-то недостатки, около 10 дней занимает обкатка. В лучшем случае все процедуры длятся около месяца, только после этого они выходят на линию», - пояснил чиновник на встрече с журналистами в троллейбусном парке ООО «Универсал Сервис».

Пензенский министр рассказал, как проходит приемка троллейбусов

При приемке местные специалисты осматривают салон, обшивку сидений, поручни, освещение, изучают работу агрегатов, кондиционеров, всей электроники, проверяют исправность люков.

Пензенский министр рассказал, как проходит приемка троллейбусов

Иногда оказывается, что не работает кондиционер. Предприятие-изготовитель устраняет все недочеты в рамках гарантийного обслуживания.

Пензенский министр рассказал, как проходит приемка троллейбусов

В целом в город поступило 85 рогатых машин из 94, предусмотренных контрактом. 64 троллейбуса работают на линиях. По словам Сергея Балакина, они ходят «практически по всем маршрутам». Оставшиеся ждут до конца апреля.

Пензенский министр рассказал, как проходит приемка троллейбусов

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