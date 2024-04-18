Стала известна причина перекрытия дороги в Арбековской Заставе

18.04.2024 | 17:35

Около 16 часов в четверг, 18 апреля, в Пензе перекрыли дорогу в Арбековской Заставе. Причиной стал бесхозный рюкзак, найденный на конечной остановке в салоне автобуса № 54.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию вокруг. Внутри сумки просматривалась спортивная детская обувь, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Тем не менее необходимо было дождаться взрывотехников.

Утром 17 апреля в Пензе перекрывали движение в сторону центра по Измайловскому мосту. Там обнаружили бесхозную сумку, внутри была одежда.

13 апреля в торговых центрах «Проспект» и «Олимп» объявили эвакуацию. В первом речь также шла о бесхозной сумке.

14 апреля несколько полицейских машин заметили около «Высшей лиги».