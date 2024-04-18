В Ульяновской области попал в ДТП автобус с детьми, ехавший в Пензу

18.04.2024 | 07:46

Вечером в среду, 17 апреля, в Ульяновской области перевернулся автобус, следовавший из Казани в Пензу.

Как сообщает канал «112», в салоне находились 29 человек, в том числе - 16 игроков детской хоккейной команды.

В УМВД России по Ульяновской области уточнили, что ДТП произошло в 21:40 возле села Гулюшево Сурского района. У автобуса Van Hool на ходу лопнуло колесо, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате ДТП пятеро пассажиров, из них трое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. У пострадавших детей травмы незначительные», - сообщили в ведомстве.

В причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.