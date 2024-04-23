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Общество

В Кузнецком районе нет желающих возить жителей Татарского Канадея

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В селе Татарский Канадей Кузнецкого района с 18 апреля отменен автобус до Кузнецка. Об этом рассказала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Оксана Б.

«Жители не могут попасть на работу, на прием к врачу, в аптеку. Ежедневно около 15 человек добирались автобусом до работы в городе Кузнецке. Просим восстановить перевозку жителей села автобусом», - написала она.

Ответ сельчанке пришел из Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В нем говорится, что 18 апреля у ООО «Кузнецкое ПАТП» окончился срок действия свидетельства на осуществление перевозок по маршруту № 284 г. Кузнецк (АВ) - с. Татарский Канадей.

«В прошлом и текущем году трижды объявлялся конкурс на право осуществления перевозок по данному маршруту. Но ни от одного из перевозчиков не было подано заявки на участие в конкурсе», - посетовали в министерстве.

Там пояснили, что тариф на данном маршруте нерегулируемый, то есть перевозчику на его обслуживание не выделяются деньги из бюджета. Из-за низкого пассажиропотока затраты не окупаются. И пообещали: если найдется желающий обслуживать убыточный маршрут, то перевозки сельчан возобновятся.

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Источник — фото pixabay.com
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