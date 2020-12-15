Повышение стоимости проезда добралось до Заречного

15.12.2020 | 20:09

Неисполнение обязательств по перевозке пассажиров в вечернее время стало поводом для отзыва свидетельства у перевозчика. Руководство Управления транспорта и связи Пензы обратилось с иском в арбитражный суд.

«Так мы сделали по маршрутам № 82с и 2а (оба обслуживает группа компаний «Дилижанс»). Наши проверки продолжаются, также проводится работа - параллельно с областным управлением транспорта - по внесению изменений в КоАП Пензенской области, чтобы предусмотреть штрафные санкции на перевозчиков за невыполнение расписания», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Это не означает, что пензенцы, проживающие, к примеру, в районе Бригадирского моста, которые пользуются маршруткой 2а, останутся без транспортного сообщения. Иск только подан, к тому же судебный процесс может длиться не один месяц.

«Даже если свидетельство отзывается по решению суда или другого органа, предусмотрен переходный период. В этом случае возможна выдача свидетельства сроком до 180 суток без проведения конкурсных процедур», - объяснил Михаил Глушков.

Почти год в арбитражном суде длилось разбирательство по делу о признании незаконным бездействия администрации Пензы и городского управления транспорта и связи и прекращении действия свидетельств на перевозку пассажиров по маршрутам № 54, 66, 70 и 89, выданных без проведения соответствующих торгов.

«В декабре 2018 года администрация Пензы приняла решение, что в том числе на этих четырех маршрутах после выдачи им свидетельств перевозки будут осуществляться по нерегулируемым тарифам. Соответственно, данные свидетельства подлежали выдаче на основании проведения конкурса. В феврале 2019 года данные свидетельства по маршрутам были выданы без проведения конкурса Управлением транспорта и связи», - рассказала заместитель руководителя Пензенского УФАС России Елена Прокаева.

В итоге суд встал на сторону Пензенского УФАС.

«Как только решение вступит в законную силу, данные свидетельства подлежат прекращению их действия. Все мы прекрасно понимаем, что впереди у нас, скорее всего, апелляционные инстанции и конституционные», - подчеркнула Елена Прокаева.

Транспортный рынок Пензы поделен между 13 перевозчиками. Преимущественное большинство из них с 2019 года работает по нерегулируемому тарифу и по своему усмотрению устанавливают цены на проезд. Последнее повышение произошло месяц назад.

«На 5 рублей. Это дорого!» - возмутилась пенсионерка.

На днях и жители Заречного были неприятно удивлены повысившейся стоимостью проезда в маршрутках. Несколько остановок по закрытому городу и дальнейший путь в Пензу теперь обходится в 40 рублей вместо 36.