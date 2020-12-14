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Общество

В регионе стали проверять доступность туристических объектов для инвалидов

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В рамках финальной стажировочной сессии проекта «Лидеры изменений. Равный - равному» экспертная комиссия представила критерии оценки доступности туристических объектов для инвалидов.

«Инфраструктурные, связанные с физическими параметрами объекта. Критерии, связанные с финансовой доступностью объекта. Организационная доступность - насколько дружелюбен персонал, насколько он готов взаимодействовать с людьми с ограничениями», - отметила доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» университета Наталья Уткина.

В качестве экспертов выступали инвалиды. Применить методику на практике удалось в кафе в арт-поместье «Новые берега».

«Дверной проем должен соответствовать требованиям для прохождения колясочника. Подъезды к столам должны быть удобные», - пояснила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Елена Кулагина.

Кафе «Новые берега» находится в поселке, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, поэтому место общественного питания приспособлено к обслуживанию инвалидов. Чего не скажешь про другие объекты в Пензе.

«В галерее одной картины было сложно. Скоро я туда поеду и посмотрю, что сделали», - сообщила эксперт Екатерина Дементьева.

Организаторы говорят, что мероприятие не носит карательного характера. Это попытка создать методику оценки доступности инклюзивного туризма. В ближайшее время эксперты посетят Губернаторский дом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Дверной проем должен соответствовать требованиям для прохождения колясочника. Подъезды к столам должны быть удобные», - пояснила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Елена Кулагина.
penzainform.ru писал(a):
«В галерее одной картины было сложно. Скоро я туда поеду и посмотрю, что сделали», - сообщила эксперт Екатерина Дементьева.
Предлагают расширить дверные проемы в памятниках истории и архитектуры?

Гость||

Показуха! Они бы еще пенсии инвалидов на доступность к путешествиям проверили...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В рамках финальной стажировочной сессии проекта «Лидеры изменений. Равный - равному» экспертная комиссия представила критерии
чё я щас прочёл?

Гость||

Набор слов...А что вы хотите от показухи?

Гость||

А,Навальный. Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить.

Гость||

Это не показуха. Сейчас начнут всех подряд шкурить под предлогом недоступности для инвалидов. Бюджет то надо пополнять. А то вон говорят в 2021 году 2 миллиарда не доберут от запланированного, на самом деле больше конечно.

Гость||

Согласен. Бюджет надо пополнять...

Имя: Гость
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