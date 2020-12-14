Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|12:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В регионе на праздниках активизируют работу с проблемными семьями

Печать

В Пензенской области в новогодние праздники проблемные семьи возьмут на особый контроль. Такое поручение губернатор Иван Белозерцев дал главам муниципальных образований на совещании в понедельник, 14 декабря.

«Выделяем в отдельную категорию и активно с ними работаем. Не дай бог, у вас кто-нибудь уснет и сгорит», - предупредил губернатор.

Он призвал организовать посещение домов, где проживают такие семьи, в вечернее время, до 21-22:00.

Также на особом контроле должны находиться социальные объекты: детские дома, дома ветеранов и так далее. От области назначат кураторов, которые в период праздников станут посещать эти учреждения в вечернее и ночное время.

Всем задействованным в данной деятельности после каникул дадут отдохнуть.

В заключение губернатор напомнил, что праздники не для чиновников, они должны быть нацелены на активную работу в течение всего этого времени.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Из года в год одно и то же. Губернатор грозит. Смешно. А без него не знаем. Это все равно что, как в маленьком принце, повелеваю солнцу по утрам вставать, а вечером закатываться. А весной повелеваю сельском хозяйству пахать и сеять.

Гость||

Лучше в эфире призвал бы родителей к ответственности за своих детей, и за обеспечение безопасности своего жилья.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всем задействованным в данной деятельности после каникул дадут отдохнуть.
penzainform.ru писал(a):
Всем задействованным в данной деятельности после каникул дадут отдохнуть.
хотя бы вот это не говорил, и так кто работает, знают, что за спасибо

Гость||

Все по-прежнему из года в год: учителя и воспитатели будут ходить 31 по домам и проверять родителей на алкоголь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте