В регионе на праздниках активизируют работу с проблемными семьями

В Пензенской области в новогодние праздники проблемные семьи возьмут на особый контроль. Такое поручение губернатор Иван Белозерцев дал главам муниципальных образований на совещании в понедельник, 14 декабря.
«Выделяем в отдельную категорию и активно с ними работаем. Не дай бог, у вас кто-нибудь уснет и сгорит», - предупредил губернатор.
Он призвал организовать посещение домов, где проживают такие семьи, в вечернее время, до 21-22:00.
Также на особом контроле должны находиться социальные объекты: детские дома, дома ветеранов и так далее. От области назначат кураторов, которые в период праздников станут посещать эти учреждения в вечернее и ночное время.
Всем задействованным в данной деятельности после каникул дадут отдохнуть.
В заключение губернатор напомнил, что праздники не для чиновников, они должны быть нацелены на активную работу в течение всего этого времени.
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Из года в год одно и то же. Губернатор грозит. Смешно. А без него не знаем. Это все равно что, как в маленьком принце, повелеваю солнцу по утрам вставать, а вечером закатываться. А весной повелеваю сельском хозяйству пахать и сеять.