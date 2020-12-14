В регионе на праздниках активизируют работу с проблемными семьями

14.12.2020 | 10:23

В Пензенской области в новогодние праздники проблемные семьи возьмут на особый контроль. Такое поручение губернатор Иван Белозерцев дал главам муниципальных образований на совещании в понедельник, 14 декабря.

«Выделяем в отдельную категорию и активно с ними работаем. Не дай бог, у вас кто-нибудь уснет и сгорит», - предупредил губернатор.

Он призвал организовать посещение домов, где проживают такие семьи, в вечернее время, до 21-22:00.

Также на особом контроле должны находиться социальные объекты: детские дома, дома ветеранов и так далее. От области назначат кураторов, которые в период праздников станут посещать эти учреждения в вечернее и ночное время.

Всем задействованным в данной деятельности после каникул дадут отдохнуть.

В заключение губернатор напомнил, что праздники не для чиновников, они должны быть нацелены на активную работу в течение всего этого времени.